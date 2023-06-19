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Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
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15:23 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879176108.html
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин
США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:23
2023-06-19T15:23
в мире
украина
великобритания
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".Главная цель Вашингтона и Лондона на Украине - нанести стратегическое поражение России, отметил Нарышкин. "США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национализм, с тем чтобы в час "Ч" натравить его на нашу страну", - добавил он."Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. В оптике англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных", - сказал директор СВР.
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в мире, украина, великобритания, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин

Нарышкин: для англосакской элиты украинцы — пушечное мясо, которое не жалко использовать

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".
Главная цель Вашингтона и Лондона на Украине - нанести стратегическое поражение России, отметил Нарышкин. "США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национализм, с тем чтобы в час "Ч" натравить его на нашу страну", - добавил он.
«
"Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. В оптике англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных", - сказал директор СВР.
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В миреУкраинаВеликобританияРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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