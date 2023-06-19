https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879176108.html
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин
США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T15:23
2023-06-19T15:23
2023-06-19T15:23
в мире
украина
великобритания
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_0:32:1546:902_1920x0_80_0_0_4e91c65d21015540b3366f7fa9a1675f.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".Главная цель Вашингтона и Лондона на Украине - нанести стратегическое поражение России, отметил Нарышкин. "США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национализм, с тем чтобы в час "Ч" натравить его на нашу страну", - добавил он."Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. В оптике англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных", - сказал директор СВР.
https://ria.ru/20230619/voennye-1879170263.html
украина
великобритания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732194_91:0:1507:1062_1920x0_80_0_0_fa277570e211fb373fb78bd61643555f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Великобритания, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин
Нарышкин: для англосакской элиты украинцы — пушечное мясо, которое не жалко использовать