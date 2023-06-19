https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879176108.html

Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин

Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023

Для англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", заявил Нарышкин

США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:23

2023-06-19T15:23

2023-06-19T15:23

в мире

украина

великобритания

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. США и Великобритания согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".Главная цель Вашингтона и Лондона на Украине - нанести стратегическое поражение России, отметил Нарышкин. "США и Великобритания десятилетиями взращивали украинский национализм, с тем чтобы в час "Ч" натравить его на нашу страну", - добавил он."Они даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией. В оптике англосакской элиты украинцы являются "пушечным мясом", которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных", - сказал директор СВР.

https://ria.ru/20230619/voennye-1879170263.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, великобритания, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)