https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879147709.html

Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин

Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023

Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин

По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:22

2023-06-19T14:22

2023-06-19T16:00

вооруженные силы украины

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… ", - сказал Нарышкин.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

украина

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина