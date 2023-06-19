Рейтинг@Mail.ru
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 19.06.2023 (обновлено: 16:00 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879147709.html
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин
По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:22
2023-06-19T16:00
вооруженные силы украины
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_7703f7355ce03100d5ac3df7d09b72ea.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… ", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597961631_103:0:1399:972_1920x0_80_0_0_bdc52b2e06166ccf8f94cbede1ac518d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
Вооруженные силы Украины, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин

Нарышкин: после контрнаступления украинская государственность может оказаться под угрозой

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете".
«
"В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… ", - сказал Нарышкин.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Договор или договорняк? Нет, просто капитуляция Украины
Вчера, 08:00
 
Вооруженные силы УкраиныСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала