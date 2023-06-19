https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879147709.html
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин - РИА Новости, 19.06.2023
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин
По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, заявил директор Службы внешней... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:22
2023-06-19T14:22
2023-06-19T16:00
вооруженные силы украины
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По ряду западных оценок, в результате контрнаступления ВСУ под угрозой может оказаться сама украинская государственность, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."В кулуарах многие западные военные аналитики выражают серьезные сомнения в успехе украинской авантюры… ", - сказал Нарышкин.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина
Вооруженные силы Украины, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина
Украинская государственность может оказаться под угрозой, заявил Нарышкин
Нарышкин: после контрнаступления украинская государственность может оказаться под угрозой