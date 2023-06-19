https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879142797.html
Нарышкин: гибель военных и потеря техники подорвут боеспособность ВСУ
Нарышкин: гибель военных и потеря техники подорвут боеспособность ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
Нарышкин: гибель военных и потеря техники подорвут боеспособность ВСУ
Гибель значительного количества прошедших подготовку в НАТО украинских военных и уничтожение техники подорвут боеспособность армии, что негативно отразится на... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:13
2023-06-19T14:13
2023-06-19T14:18
сергей нарышкин
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
вооруженные силы украины
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гибель значительного количества прошедших подготовку в НАТО украинских военных и уничтожение техники подорвут боеспособность армии, что негативно отразится на устойчивости режима Зеленского, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии", - сказал Нарышкин."Это в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Зеленского", - добавил глава СВР.
https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879138418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский
Сергей Нарышкин, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Зеленский
Нарышкин: гибель военных и потеря техники подорвут боеспособность ВСУ
Нарышкин: гибель военных и уничтожение техники сделают режим Зеленского менее устойчивым