https://ria.ru/20230619/naryshkin-1879142797.html

Нарышкин: гибель военных и потеря техники подорвут боеспособность ВСУ

Нарышкин: гибель военных и потеря техники подорвут боеспособность ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023

Нарышкин: гибель военных и потеря техники подорвут боеспособность ВСУ

Гибель значительного количества прошедших подготовку в НАТО украинских военных и уничтожение техники подорвут боеспособность армии, что негативно отразится на... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:13

2023-06-19T14:13

2023-06-19T14:18

сергей нарышкин

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

вооруженные силы украины

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Гибель значительного количества прошедших подготовку в НАТО украинских военных и уничтожение техники подорвут боеспособность армии, что негативно отразится на устойчивости режима Зеленского, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью "Российской газете"."Гибель значительного количества прошедших натовскую подготовку военнослужащих и уничтожение техники подорвут боеспособность украинской армии", - сказал Нарышкин."Это в свою очередь негативно отразится на устойчивости режима Зеленского", - добавил глава СВР.

https://ria.ru/20230619/kontrnastuplenie-1879138418.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский