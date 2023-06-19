https://ria.ru/20230619/naemniki-1879086058.html
Киев бросил в наступление на новодонецком участке иностранных наемников
Киев бросил в наступление на новодонецком участке иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2023
Киев бросил в наступление на новодонецком участке иностранных наемников
Киев бросил в бой в контрнаступлении на новодонецком участке иностранных наемников, следует из опубликованного в телеграм-канале Минобороны видео. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:08
2023-06-19T11:08
2023-06-19T11:08
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев бросил в бой в контрнаступлении на новодонецком участке иностранных наемников, следует из опубликованного в телеграм-канале Минобороны видео. В ролике ведомства – кадры от первого лица с камер бойцов штурмовых подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота при отражении одного из наступлений противника, ближний стрелковый бой в окопах и укреплениях, а также рассказ и.о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Ива". По словам "Ивы", его подразделение находилось в общевойсковом резерве, когда противник предпринял контрнаступление на новодонецком направлении силами до роты. Штурмовой отряд "Ивы" был немедленно введен в бой, атака противника была отражена, уничтожена западная бронетехника, а Новодонецкое удержано за российской стороной. "Бронетехника противника была натовского образца, такие как "Хаммер", "Мастиф" AMX-10 также был, и "Хаски". Иностранных наемников я лично видел "двухсотыми" (убитыми – ред.), судя по внешнему виду это где-то афроамериканцы, не знаю… Остальных национальность не обозначил, но видно было, что они наемники, потому что у них паспорта иностранные были при них же, когда изымали, эвакуировали этих "двухсотых", - рассказал "Ива".
https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев бросил в наступление на новодонецком участке иностранных наемников
Командир отряда морпехов "Ива": на новодонецком участке наступают иностранные наемники
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости.
Киев бросил в бой в контрнаступлении на новодонецком участке иностранных наемников, следует из опубликованного в телеграм-канале
Минобороны видео.
В ролике ведомства – кадры от первого лица с камер бойцов штурмовых подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота при отражении одного из наступлений противника, ближний стрелковый бой в окопах и укреплениях, а также рассказ и.о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ
с позывным "Ива".
По словам "Ивы", его подразделение находилось в общевойсковом резерве, когда противник предпринял контрнаступление на новодонецком направлении силами до роты. Штурмовой отряд "Ивы" был немедленно введен в бой, атака противника была отражена, уничтожена западная бронетехника, а Новодонецкое удержано за российской стороной.
"Бронетехника противника была натовского образца, такие как "Хаммер", "Мастиф" AMX-10 также был, и "Хаски". Иностранных наемников я лично видел "двухсотыми" (убитыми – ред.), судя по внешнему виду это где-то афроамериканцы, не знаю… Остальных национальность не обозначил, но видно было, что они наемники, потому что у них паспорта иностранные были при них же, когда изымали, эвакуировали этих "двухсотых", - рассказал "Ива".
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