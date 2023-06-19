https://ria.ru/20230619/naemniki-1879086058.html

Киев бросил в наступление на новодонецком участке иностранных наемников

Киев бросил в наступление на новодонецком участке иностранных наемников - РИА Новости, 19.06.2023

Киев бросил в наступление на новодонецком участке иностранных наемников

Киев бросил в бой в контрнаступлении на новодонецком участке иностранных наемников, следует из опубликованного в телеграм-канале Минобороны видео. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:08

2023-06-19T11:08

2023-06-19T11:08

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876926652_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_21f2d3b0a316f7e281190cd6688c5e58.jpg

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Киев бросил в бой в контрнаступлении на новодонецком участке иностранных наемников, следует из опубликованного в телеграм-канале Минобороны видео. В ролике ведомства – кадры от первого лица с камер бойцов штурмовых подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота при отражении одного из наступлений противника, ближний стрелковый бой в окопах и укреплениях, а также рассказ и.о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным "Ива". По словам "Ивы", его подразделение находилось в общевойсковом резерве, когда противник предпринял контрнаступление на новодонецком направлении силами до роты. Штурмовой отряд "Ивы" был немедленно введен в бой, атака противника была отражена, уничтожена западная бронетехника, а Новодонецкое удержано за российской стороной. "Бронетехника противника была натовского образца, такие как "Хаммер", "Мастиф" AMX-10 также был, и "Хаски". Иностранных наемников я лично видел "двухсотыми" (убитыми – ред.), судя по внешнему виду это где-то афроамериканцы, не знаю… Остальных национальность не обозначил, но видно было, что они наемники, потому что у них паспорта иностранные были при них же, когда изымали, эвакуировали этих "двухсотых", - рассказал "Ива".

https://ria.ru/20230618/komandiry-1878954873.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр