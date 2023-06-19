https://ria.ru/20230619/naemniki-1879049905.html

Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе

Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2023

Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе

Нахождение иностранных наемников более чем из 15 стран зафиксировали у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T07:36

2023-06-19T07:36

2023-06-19T07:36

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg

ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Нахождение иностранных наемников более чем из 15 стран зафиксировали у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю, в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлении, на линии боевого соприкосновения выявлено нахождение наемников более чем из 15 стран", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что самые многочисленные группы наемников выявлены на донецком и купянском направлениях. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.

https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html

луганская народная республика

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, киев