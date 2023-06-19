Рейтинг@Mail.ru
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:36 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/naemniki-1879049905.html
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2023
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе
Нахождение иностранных наемников более чем из 15 стран зафиксировали у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:36
2023-06-19T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_0:306:3071:2033_1920x0_80_0_0_c1fc89fdda6f4aedd42ddbb527428d7c.jpg
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Нахождение иностранных наемников более чем из 15 стран зафиксировали у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю, в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлении, на линии боевого соприкосновения выявлено нахождение наемников более чем из 15 стран", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что самые многочисленные группы наемников выявлены на донецком и купянском направлениях. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
https://ria.ru/20230615/poslanie-1878194589.html
луганская народная республика
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854690686_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_8826a67f882ee7cf6171d033c965060f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе

Марочко: на трех участках фронта в Донбассе находятся наемники более чем из 15 стран

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Нахождение иностранных наемников более чем из 15 стран зафиксировали у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"За истекшую неделю, в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлении, на линии боевого соприкосновения выявлено нахождение наемников более чем из 15 стран", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Марочко отметил, что самые многочисленные группы наемников выявлены на донецком и купянском направлениях.
Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Погибший на Украине финский наемник оставил загадочное послание, пишут СМИ
15 июня, 01:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала