https://ria.ru/20230619/naemniki-1879049905.html
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 19.06.2023
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе
Нахождение иностранных наемников более чем из 15 стран зафиксировали у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:36
2023-06-19T07:36
2023-06-19T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
владимир путин
вооруженные силы украины
россия
киев
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Нахождение иностранных наемников более чем из 15 стран зафиксировали у линии соприкосновения на купянском, краснолиманском и донецком направлениях, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "За истекшую неделю, в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлении, на линии боевого соприкосновения выявлено нахождение наемников более чем из 15 стран", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что самые многочисленные группы наемников выявлены на донецком и купянском направлениях. Украинское наступление на южнодонецком, ореховском и васильевском направлениях Запорожского фронта, а также на артемовском направлении началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском фронте. Президент РФ Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом поставленных Киевом задач ни на одном из участков боевых действий достичь не удалось, констатировал российский лидер.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
Эксперт сообщил о наемниках более чем из 15 стран в рядах ВСУ в Донбассе
Марочко: на трех участках фронта в Донбассе находятся наемники более чем из 15 стран