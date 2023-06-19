https://ria.ru/20230619/moskva-1879126093.html

Более тысячи новых домовых указателей установили в Москве с начала года

Более тысячи новых домовых указателей установили в Москве с начала года - РИА Новости, 19.06.2023

Более тысячи новых домовых указателей установили в Москве с начала года

Специалисты установили более 1 тысячи новых домовых указателей в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:23

2023-06-19T13:23

2023-06-19T13:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Специалисты установили более 1 тысячи новых домовых указателей в Москве с начала года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С начала этого года специалисты комплекса городского хозяйства установили более 1 тысячи новых домовых указателей с названием улицы и номером дома. В Москве все навигационные элементы – домовые и городские указатели, информационные поля – соответствуют разработанному стандарту. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц", - рассказал Бирюков. Заммэра отметил, что благодаря созданию Единой системы навигации, москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту. Бирюков уточнил, что работы по установке домовых указателей прошли в Южном и Северном административных округах Москвы в районах Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Нагорный, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное, Головинский, Восточное Дегунино и ряде других. "Всего в этом году запланирована установка 1,2 тысячи городских и 3,7 тысячи домовых указателей", - добавил Бирюков. Единая система навигации создается в столице с 2014 года.

https://ria.ru/20230616/moskva-1878619249.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва