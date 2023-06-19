https://ria.ru/20230619/moskva-1879072520.html

Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть

Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть - РИА Новости, 19.06.2023

Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть

Столичная лёгкая промышленность, а это 250 предприятий с числом занятых около 10 тысяч человек, в январе-апреле почти на 32,1% нарастила производство одежды по... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:05

2023-06-19T14:05

2023-06-19T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878585539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f3e9043846b87b333e46d2931efc3ec8.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Столичная лёгкая промышленность, а это 250 предприятий с числом занятых около 10 тысяч человек, в январе-апреле почти на 32,1% нарастила производство одежды по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В ассортимент продукции, выпускаемой московским легпромом, сегодня входят как классическая одежда, школьная и спортивная форма, трикотаж, вязаные и кожаные изделия, так и изделия из нетканых материалов и другие товары.По словам Ефимова, столичные производители за указанный период в 2,2 раза нарастили выпуск спецодежды (свыше 483 тысяч изделий), в два раза выросло производство трикотажных и вязаных товаров (более 3,4 миллиона штук). Также более, чем на 20% поставлено обуви – почти 600 тысяч пар.Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, рост производства в легпроме связан с тем, что часть компаний воспользовались возможностями освободившегося рынка. Поддержка Москвы также помогла нарастить мощности тем предприятиям, которые получают налоговые преференции благодаря статусу промкомплекса или резидента ОЭЗ.

https://ria.ru/20230619/moskva-1879066764.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)