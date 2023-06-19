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Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть - РИА Новости, 19.06.2023
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14:05 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/moskva-1879072520.html
Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть
Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть - РИА Новости, 19.06.2023
Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть
Столичная лёгкая промышленность, а это 250 предприятий с числом занятых около 10 тысяч человек, в январе-апреле почти на 32,1% нарастила производство одежды по... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:05
2023-06-19T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Столичная лёгкая промышленность, а это 250 предприятий с числом занятых около 10 тысяч человек, в январе-апреле почти на 32,1% нарастила производство одежды по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В ассортимент продукции, выпускаемой московским легпромом, сегодня входят как классическая одежда, школьная и спортивная форма, трикотаж, вязаные и кожаные изделия, так и изделия из нетканых материалов и другие товары.По словам Ефимова, столичные производители за указанный период в 2,2 раза нарастили выпуск спецодежды (свыше 483 тысяч изделий), в два раза выросло производство трикотажных и вязаных товаров (более 3,4 миллиона штук). Также более, чем на 20% поставлено обуви – почти 600 тысяч пар.Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, рост производства в легпроме связан с тем, что часть компаний воспользовались возможностями освободившегося рынка. Поддержка Москвы также помогла нарастить мощности тем предприятиям, которые получают налоговые преференции благодаря статусу промкомплекса или резидента ОЭЗ.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: производство одежды в Москве с начала года выросло почти на треть

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Столичная лёгкая промышленность, а это 250 предприятий с числом занятых около 10 тысяч человек, в январе-апреле почти на 32,1% нарастила производство одежды по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В ассортимент продукции, выпускаемой московским легпромом, сегодня входят как классическая одежда, школьная и спортивная форма, трикотаж, вязаные и кожаные изделия, так и изделия из нетканых материалов и другие товары.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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По словам Ефимова, столичные производители за указанный период в 2,2 раза нарастили выпуск спецодежды (свыше 483 тысяч изделий), в два раза выросло производство трикотажных и вязаных товаров (более 3,4 миллиона штук). Также более, чем на 20% поставлено обуви – почти 600 тысяч пар.
Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, рост производства в легпроме связан с тем, что часть компаний воспользовались возможностями освободившегося рынка. Поддержка Москвы также помогла нарастить мощности тем предприятиям, которые получают налоговые преференции благодаря статусу промкомплекса или резидента ОЭЗ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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