https://ria.ru/20230619/moskva-1879066764.html
Ефимов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет
Ефимов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет - РИА Новости, 19.06.2023
Ефимов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет
Транспорт, строительство, обрабатывающая промышленность, наука и ИТ-сфера стали основными отраслями приложения инвестиций в основной капитал Москвы, которые... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:10
2023-06-19T10:10
2023-06-19T10:10
экономика
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Транспорт, строительство, обрабатывающая промышленность, наука и ИТ-сфера стали основными отраслями приложения инвестиций в основной капитал Москвы, которые только в 2022 году превысили 5,9 триллиона рублей, что на 2,2% больше показателей предыдущего года в сопоставимых ценах, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего же за последние пять лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза - до почти 20,4 триллиона рублей, указал он.По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, столица сегодня предлагает инвесторам удобные инструменты развития, позволяющие сгладить, в том числе, потенциальные последствия санкций.Например, в помощь инвесторам действует постоянно обновляемый официальный Инвестиционный портал правительства Москвы, на котором можно познакомиться с актуальными механизмами поддержки предпринимателей, нормативно-правовым регулированием, экономической статистикой и анализом, текущими городскими проектами.
https://ria.ru/20230619/efimov-1879058568.html
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РИА Новости
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экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Экономика, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Транспорт, строительство, обрабатывающая промышленность, наука и ИТ-сфера стали основными отраслями приложения инвестиций в основной капитал Москвы, которые только в 2022 году превысили 5,9 триллиона рублей, что на 2,2% больше показателей предыдущего года в сопоставимых ценах, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Всего же за последние пять лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза - до почти 20,4 триллиона рублей, указал он.
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По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского
, столица сегодня предлагает инвесторам удобные инструменты развития, позволяющие сгладить, в том числе, потенциальные последствия санкций.
Например, в помощь инвесторам действует постоянно обновляемый официальный Инвестиционный портал правительства Москвы, на котором можно познакомиться с актуальными механизмами поддержки предпринимателей, нормативно-правовым регулированием, экономической статистикой и анализом, текущими городскими проектами.
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