https://ria.ru/20230619/moskva-1879066764.html

Ефимов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет

Ефимов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет - РИА Новости, 19.06.2023

Ефимов: инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза за пять лет

Транспорт, строительство, обрабатывающая промышленность, наука и ИТ-сфера стали основными отраслями приложения инвестиций в основной капитал Москвы, которые... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:10

2023-06-19T10:10

2023-06-19T10:10

экономика

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Транспорт, строительство, обрабатывающая промышленность, наука и ИТ-сфера стали основными отраслями приложения инвестиций в основной капитал Москвы, которые только в 2022 году превысили 5,9 триллиона рублей, что на 2,2% больше показателей предыдущего года в сопоставимых ценах, сообщил в рамках ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Всего же за последние пять лет инвестиции в основной капитал Москвы выросли в 2,4 раза - до почти 20,4 триллиона рублей, указал он.По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, столица сегодня предлагает инвесторам удобные инструменты развития, позволяющие сгладить, в том числе, потенциальные последствия санкций.Например, в помощь инвесторам действует постоянно обновляемый официальный Инвестиционный портал правительства Москвы, на котором можно познакомиться с актуальными механизмами поддержки предпринимателей, нормативно-правовым регулированием, экономической статистикой и анализом, текущими городскими проектами.

https://ria.ru/20230619/efimov-1879058568.html

https://ria.ru/20230617/moskva-1878852236.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский