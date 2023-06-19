https://ria.ru/20230619/moskalkova-1879191081.html

Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей

Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей - РИА Новости, 19.06.2023

Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей

Работа по воссоединению разделенных семей из-за боевых действий на Украине продолжается, 36 семей уже удалось воссоединить, пришли обращения о поисках родных... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:11

2023-06-19T16:11

2023-06-19T16:18

украина

россия

херсонская область

татьяна москалькова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Работа по воссоединению разделенных семей из-за боевых действий на Украине продолжается, 36 семей уже удалось воссоединить, пришли обращения о поисках родных после взрыва на Каховской ГЭС, так как после эвакуации люди оказывались в разных пунктах временного размещения, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "У нас две составляющие этого вопроса … Семьи, разделенные в связи с боевыми действиями: часть семьи, оставшаяся на Украине, часть - в России. И здесь мы постоянно на связи с уполномоченным по правам человека в Украине… чтобы помочь воссоединиться родителям с детьми, опекунами с детьми … И вот уже 36 семей были воссоединены. А вторая проблема, она связана с тем, что после обстрелов нацистами российских территорий, а также после взрыва Каховской ГЭС к нам пришли обращения о поисках своих родных. Эвакуировали … и иногда люди оказывались в разных пунктах временного размещения", - ответила Москалькова на вопрос РИА Новости о том, продолжается ли работа по воссоединению семей, разделенных из-за спецоперации. По словам омбудсмена, есть отлаженный алгоритм действий, работа проходит "в прямой связи с МЧС, с министерством обороны, с пограничниками и, конечно, со своими коллегами – уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.

https://ria.ru/20220527/razdelennyevoinoy-1790831912.html

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876722845.html

украина

россия

херсонская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, херсонская область , татьяна москалькова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество