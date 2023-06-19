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Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей - РИА Новости, 19.06.2023
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16:11 19.06.2023 (обновлено: 16:18 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/moskalkova-1879191081.html
Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей
Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей - РИА Новости, 19.06.2023
Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей
Работа по воссоединению разделенных семей из-за боевых действий на Украине продолжается, 36 семей уже удалось воссоединить, пришли обращения о поисках родных... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:11
2023-06-19T16:18
украина
россия
херсонская область
татьяна москалькова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Работа по воссоединению разделенных семей из-за боевых действий на Украине продолжается, 36 семей уже удалось воссоединить, пришли обращения о поисках родных после взрыва на Каховской ГЭС, так как после эвакуации люди оказывались в разных пунктах временного размещения, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. "У нас две составляющие этого вопроса … Семьи, разделенные в связи с боевыми действиями: часть семьи, оставшаяся на Украине, часть - в России. И здесь мы постоянно на связи с уполномоченным по правам человека в Украине… чтобы помочь воссоединиться родителям с детьми, опекунами с детьми … И вот уже 36 семей были воссоединены. А вторая проблема, она связана с тем, что после обстрелов нацистами российских территорий, а также после взрыва Каховской ГЭС к нам пришли обращения о поисках своих родных. Эвакуировали … и иногда люди оказывались в разных пунктах временного размещения", - ответила Москалькова на вопрос РИА Новости о том, продолжается ли работа по воссоединению семей, разделенных из-за спецоперации. По словам омбудсмена, есть отлаженный алгоритм действий, работа проходит "в прямой связи с МЧС, с министерством обороны, с пограничниками и, конечно, со своими коллегами – уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
https://ria.ru/20220527/razdelennyevoinoy-1790831912.html
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876722845.html
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украина, россия, херсонская область , татьяна москалькова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Украина, Россия, Херсонская область , Татьяна Москалькова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Москалькова рассказала о воссоединении разделенных из-за СВО семей

Москалькова: 36 разделенных из-за спецоперации семей воссоединили, работа продолжается

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Работа по воссоединению разделенных семей из-за боевых действий на Украине продолжается, 36 семей уже удалось воссоединить, пришли обращения о поисках родных после взрыва на Каховской ГЭС, так как после эвакуации люди оказывались в разных пунктах временного размещения, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"У нас две составляющие этого вопроса … Семьи, разделенные в связи с боевыми действиями: часть семьи, оставшаяся на Украине, часть - в России. И здесь мы постоянно на связи с уполномоченным по правам человека в Украине… чтобы помочь воссоединиться родителям с детьми, опекунами с детьми … И вот уже 36 семей были воссоединены. А вторая проблема, она связана с тем, что после обстрелов нацистами российских территорий, а также после взрыва Каховской ГЭС к нам пришли обращения о поисках своих родных. Эвакуировали … и иногда люди оказывались в разных пунктах временного размещения", - ответила Москалькова на вопрос РИА Новости о том, продолжается ли работа по воссоединению семей, разделенных из-за спецоперации.
Атаман станицы Кировской Александр Огирин во время встречи со своей матерью Ольгой Васильевной Огириной спустя 8 лет в освобожденной деревне Муратово. Александр был ранен на службе в Народной милиции ЛНР. - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
СоЕдинение: пронзительные кадры встреч донбасских семей, разделенных войной
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По словам омбудсмена, есть отлаженный алгоритм действий, работа проходит "в прямой связи с МЧС, с министерством обороны, с пограничниками и, конечно, со своими коллегами – уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Москалькова рассказала об обращениях от матерей и жен украинских военных
7 июня, 15:10
 
УкраинаРоссияХерсонская областьТатьяна МоскальковаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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