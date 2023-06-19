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Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете - РИА Новости, 19.06.2023
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16:55 19.06.2023 (обновлено: 17:32 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879200739.html
Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете
Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете - РИА Новости, 19.06.2023
Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете
Молдавская оппозиционная партия "Шор" не собирается подчиняться решению властей страны о ее запрете, заявил председатель политсилы Илан Шор в эфире телеканала... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:55
2023-06-19T17:32
в мире
кишинев
молдавия
марина таубер
илан шор
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" не собирается подчиняться решению властей страны о ее запрете, заявил председатель политсилы Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Мы не собираемся подчиняться решению и будем продолжать свою деятельность — как социальную, так и политическую. Партия &quot;Шор&quot; будет участвовать в выборах&quot;, — сказал он.По словам Шора, политическая сила "найдет формулу" и проведет необходимые юридические процедуры для участия в местных, парламентских и президентских выборах.Сегодня Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, политсила считается распущенной, а Минюсту республики поручили создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879193875.html
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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор
В мире, Кишинев, Молдавия, Марина Таубер, Илан Шор
Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете

Политик Шор: партия не собирается подчиняться решению официального Кишинева о запрете

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии Шор пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" не собирается подчиняться решению властей страны о ее запрете, заявил председатель политсилы Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Мы не собираемся подчиняться решению и будем продолжать свою деятельность — как социальную, так и политическую. Партия "Шор" будет участвовать в выборах", — сказал он.

По словам Шора, политическая сила "найдет формулу" и проведет необходимые юридические процедуры для участия в местных, парламентских и президентских выборах.
Сегодня Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Илан Шор прокомментировал запрет его партии
Вчера, 16:18
Согласно этому же решению, политсила считается распущенной, а Минюсту республики поручили создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
В партии "Шор" заявили, что продолжат борьбу в Молдавии, несмотря на запрет
Вчера, 16:15
 
В миреКишиневМолдавияМарина ТауберИлан Шор
 
 
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