Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете
Политик Шор: партия не собирается подчиняться решению официального Кишинева о запрете
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету
© Sputnik / Родион Прока
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" не собирается подчиняться решению властей страны о ее запрете, заявил председатель политсилы Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24".
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"Мы не собираемся подчиняться решению и будем продолжать свою деятельность — как социальную, так и политическую. Партия "Шор" будет участвовать в выборах", — сказал он.
По словам Шора, политическая сила "найдет формулу" и проведет необходимые юридические процедуры для участия в местных, парламентских и президентских выборах.
Сегодня Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор".
Согласно этому же решению, политсила считается распущенной, а Минюсту республики поручили создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.
Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".