https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879200739.html

Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете

Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете - РИА Новости, 19.06.2023

Лидер партии "Шор" отказался подчиняться решению Кишинева о ее запрете

Молдавская оппозиционная партия "Шор" не собирается подчиняться решению властей страны о ее запрете, заявил председатель политсилы Илан Шор в эфире телеканала... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:55

2023-06-19T16:55

2023-06-19T17:32

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молдавия

марина таубер

илан шор

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Молдавская оппозиционная партия "Шор" не собирается подчиняться решению властей страны о ее запрете, заявил председатель политсилы Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24". "Мы не собираемся подчиняться решению и будем продолжать свою деятельность — как социальную, так и политическую. Партия "Шор" будет участвовать в выборах", — сказал он.По словам Шора, политическая сила "найдет формулу" и проведет необходимые юридические процедуры для участия в местных, парламентских и президентских выборах.Сегодня Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, политсила считается распущенной, а Минюсту республики поручили создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны миллиарда долларов, его активы конфискуют. Сам политик назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться.Первого мая в Кишиневе в очередной раз задержали и поместили в СИЗО Национального антикоррупционного центра вице-председателя партии "Шор", депутата парламента Марину Таубер. Второго мая районный суд столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879193875.html

https://ria.ru/20230619/shor-1879192632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, марина таубер, илан шор