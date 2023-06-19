https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879105877.html

Молдавские фермеры планируют возобновить протесты

Молдавские фермеры планируют возобновить протесты - РИА Новости, 19.06.2023

Молдавские фермеры планируют возобновить протесты

Молдавские аграрии начинают очередную акцию протеста, ряд фермеров намерены вывести технику на трассы, другие направятся к Кишиневу, сообщил лидер ассоциации... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:13

2023-06-19T12:13

2023-06-19T12:13

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кишинев

украина

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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Молдавские аграрии начинают очередную акцию протеста, ряд фермеров намерены вывести технику на трассы, другие направятся к Кишиневу, сообщил лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. На прошлой неделе молдавские аграрии вышли на протесты для привлечения внимания властей к своим проблемам, они вывели технику, временно заблокировав движение на нескольких трассах республиканского значения. Девятого июня "Сила фермеров" сообщила, что протесты приостанавливаются и начинаются переговоры с правительством. "Некоторые фермеры выведут сельхозтехнику на трассы страны. Во второй половине дня фермеры на тракторах должны добраться до четырех авторизованных для протеста мест в муниципии Кишинев, рядом с Южным железнодорожным вокзалом, аэропортом, центром "Метеор" и в коммуне Ставчены", - цитирует Слусаря телеканал Rlive. По его словам, фермеры вынуждены выбирать между банкротством в ближайшее время и протестом в столице. "Думаю, все общество понимает, что у нас чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве, если аграрии в конце лета и в палящую жару отправились с сельхозтехникой в ​​Кишинев за 150 километров. Но это последствия игнорирования многократных кризисов в аграрном секторе в течение года со стороны властей", - заявил Слусарь. Молдавские сельхозпроизводители требуют от властей выделения компенсаций, введения временного ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выплаты задолженностей по субсидиям за прошлый год и возмещения НДС за топливо. Кроме того, фермеры считают, что речной порт Джурджулешты в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию. Также они настаивают на введении запрета на ввоз украинского зерна, однако минсельхоз категорически отказывается идти навстречу в этом вопросе.

https://ria.ru/20230619/shor-1879074787.html

https://ria.ru/20230617/moldavia-1878898423.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, украина