https://ria.ru/20230619/moldaviya-1879105877.html
Молдавские фермеры планируют возобновить протесты
Молдавские фермеры планируют возобновить протесты - РИА Новости, 19.06.2023
Молдавские фермеры планируют возобновить протесты
Молдавские аграрии начинают очередную акцию протеста, ряд фермеров намерены вывести технику на трассы, другие направятся к Кишиневу, сообщил лидер ассоциации... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:13
2023-06-19T12:13
2023-06-19T12:13
в мире
кишинев
украина
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КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Молдавские аграрии начинают очередную акцию протеста, ряд фермеров намерены вывести технику на трассы, другие направятся к Кишиневу, сообщил лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь. На прошлой неделе молдавские аграрии вышли на протесты для привлечения внимания властей к своим проблемам, они вывели технику, временно заблокировав движение на нескольких трассах республиканского значения. Девятого июня "Сила фермеров" сообщила, что протесты приостанавливаются и начинаются переговоры с правительством. "Некоторые фермеры выведут сельхозтехнику на трассы страны. Во второй половине дня фермеры на тракторах должны добраться до четырех авторизованных для протеста мест в муниципии Кишинев, рядом с Южным железнодорожным вокзалом, аэропортом, центром "Метеор" и в коммуне Ставчены", - цитирует Слусаря телеканал Rlive. По его словам, фермеры вынуждены выбирать между банкротством в ближайшее время и протестом в столице. "Думаю, все общество понимает, что у нас чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве, если аграрии в конце лета и в палящую жару отправились с сельхозтехникой в Кишинев за 150 километров. Но это последствия игнорирования многократных кризисов в аграрном секторе в течение года со стороны властей", - заявил Слусарь. Молдавские сельхозпроизводители требуют от властей выделения компенсаций, введения временного ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выплаты задолженностей по субсидиям за прошлый год и возмещения НДС за топливо. Кроме того, фермеры считают, что речной порт Джурджулешты в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию. Также они настаивают на введении запрета на ввоз украинского зерна, однако минсельхоз категорически отказывается идти навстречу в этом вопросе.
https://ria.ru/20230619/shor-1879074787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, украина
Молдавские фермеры планируют возобновить протесты
В Молдавии фермеры хотят вывести технику на трассы, чтобы привлечь внимание властей
КИШИНЕВ, 19 июн - РИА Новости. Молдавские аграрии начинают очередную акцию протеста, ряд фермеров намерены вывести технику на трассы, другие направятся к Кишиневу, сообщил лидер ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
На прошлой неделе молдавские аграрии вышли на протесты для привлечения внимания властей к своим проблемам, они вывели технику, временно заблокировав движение на нескольких трассах республиканского значения. Девятого июня "Сила фермеров" сообщила, что протесты приостанавливаются и начинаются переговоры с правительством.
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"Некоторые фермеры выведут сельхозтехнику на трассы страны. Во второй половине дня фермеры на тракторах должны добраться до четырех авторизованных для протеста мест в муниципии Кишинев, рядом с Южным железнодорожным вокзалом, аэропортом, центром "Метеор" и в коммуне Ставчены", - цитирует Слусаря телеканал Rlive.
По его словам, фермеры вынуждены выбирать между банкротством в ближайшее время и протестом в столице.
«
"Думаю, все общество понимает, что у нас чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве, если аграрии в конце лета и в палящую жару отправились с сельхозтехникой в Кишинев за 150 километров. Но это последствия игнорирования многократных кризисов в аграрном секторе в течение года со стороны властей", - заявил Слусарь.
Молдавские сельхозпроизводители требуют от властей выделения компенсаций, введения временного ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины
, выплаты задолженностей по субсидиям за прошлый год и возмещения НДС за топливо. Кроме того, фермеры считают, что речной порт Джурджулешты в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию. Также они настаивают на введении запрета на ввоз украинского зерна, однако минсельхоз категорически отказывается идти навстречу в этом вопросе.
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