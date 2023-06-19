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Раненые минометчики выполнили до конца поставленную задачу - РИА Новости, 19.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 19.06.2023 (обновлено: 05:18 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/minomechiki-1879045891.html
Раненые минометчики выполнили до конца поставленную задачу
Раненые минометчики выполнили до конца поставленную задачу - РИА Новости, 19.06.2023
Раненые минометчики выполнили до конца поставленную задачу
На запорожском направлении раненые миномётчики группировки войск "Восток" продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:12
2023-06-19T05:18
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На запорожском направлении раненые миномётчики группировки войск "Восток" продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов. По словам офицера, миномётный расчёт мотострелкового полка группировки, в составе старшего наводчика младшего сержанта Александра Гаврилюка, младшего сержанта Максима Ефимова и ефрейтора Николая Ефремова, выполнял боевую задачу на одном из участков запорожского направления по подавлению огневых средств войск Украины, которые поддерживали свои наступательные силы. "В ходе выполнения боевой задачи расчёт миномёта попал под огневой удар контрбатарейный борьбы противника, в результате которого младший сержант Александр Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, а ефрейтор Николай Ефремов получил осколочное ранение ног. Проявляя мужество и самоотверженность расчёт продолжил вести огонь из миномёта и выполнил поставленную задачу, подавив огневую точку противника. Тем самым внеся значительный вклад в срыв наступательных действий противника", - отметил Чехов. По словам начальника пресс-центра, младший сержант Максим Ефимов, который в ходе обстрела не пострадал, профессионально оказал первую доврачебую помощь своим боевым товарищам и успешно эвакуировал их в тыловой район. "Задача по недопущению прорыва противника была выполнена", - добавил Чехов.
https://ria.ru/20230619/poteri-1879045672.html
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украина
Специальная военная операция на Украине, Украина
Раненые минометчики выполнили до конца поставленную задачу

Раненые минометчики группировки "Восток" продолжали бой, пока не уничтожили противника

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На запорожском направлении раненые миномётчики группировки войск "Восток" продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов.
По словам офицера, миномётный расчёт мотострелкового полка группировки, в составе старшего наводчика младшего сержанта Александра Гаврилюка, младшего сержанта Максима Ефимова и ефрейтора Николая Ефремова, выполнял боевую задачу на одном из участков запорожского направления по подавлению огневых средств войск Украины, которые поддерживали свои наступательные силы.
"В ходе выполнения боевой задачи расчёт миномёта попал под огневой удар контрбатарейный борьбы противника, в результате которого младший сержант Александр Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, а ефрейтор Николай Ефремов получил осколочное ранение ног. Проявляя мужество и самоотверженность расчёт продолжил вести огонь из миномёта и выполнил поставленную задачу, подавив огневую точку противника. Тем самым внеся значительный вклад в срыв наступательных действий противника", - отметил Чехов.
По словам начальника пресс-центра, младший сержант Максим Ефимов, который в ходе обстрела не пострадал, профессионально оказал первую доврачебую помощь своим боевым товарищам и успешно эвакуировал их в тыловой район. "Задача по недопущению прорыва противника была выполнена", - добавил Чехов.
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