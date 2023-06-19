https://ria.ru/20230619/metro-1879207791.html
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение - РИА Новости, 19.06.2023
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение
Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:27
2023-06-19T17:27
2023-06-19T17:33
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов. "На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение из-за человека на путях