https://ria.ru/20230619/metro-1879207791.html

На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение

На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение - РИА Новости, 19.06.2023

На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение

Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:27

2023-06-19T17:27

2023-06-19T17:33

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов. "На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230614/metro-1877976420.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, московский метрополитен