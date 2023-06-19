Рейтинг@Mail.ru
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 19.06.2023 (обновлено: 17:33 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/metro-1879207791.html
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение - РИА Новости, 19.06.2023
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение
Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:27
2023-06-19T17:33
происшествия
москва
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152765/18/1527651848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7cfeb49f94c6a9830f30f99c170c21f3.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов. "На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230614/metro-1877976420.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152765/18/1527651848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37ec17f310ef1ce7a4b40b1d73db5e70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение

На Замоскворецкой линии метро Москвы приостановили движение из-за человека на путях

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМетро Москвы
Метро Москвы - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Метро Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Нет движения поездов на Замоскворецкой линии метро Москвы от станции "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы были временно увеличены интервалы движения поездов.
"На Замоскворецкой линии нет движения поездов от "Ховрино" до "Речного вокзала" из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Копия схемы метрополитена с подписью президента России Владимира Путина в метро Москвы - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро
14 июня, 11:02
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала