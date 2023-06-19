https://ria.ru/20230619/mayak-1879040092.html

Глава "Росатома" отметил вклад "Маяка" в обороноспособность страны

Глава "Росатома" отметил вклад "Маяка" в обороноспособность страны - РИА Новости, 19.06.2023

Глава "Росатома" отметил вклад "Маяка" в обороноспособность страны

Труд первопроходцев "Производственного объединения "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область), ведущего отечественного промышленного ядерно-оружейного... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T01:47

2023-06-19T01:47

2023-06-19T02:05

россия

челябинская область

сша

алексей лихачев

игорь курчатов

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

производственное объединение "маяк"

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Труд первопроходцев "Производственного объединения "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область), ведущего отечественного промышленного ядерно-оружейного предприятия, дал России возможность проводить независимую политику, руководствуясь исключительно национальными интересами, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В понедельник исполняется 75 лет со дня начала работы "Маяка", созданного в рамках советского атомного проекта с целью производства оружейного плутония для ядерных зарядов, а затем и трития для термоядерных зарядов. "Маяк" входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". "Производственному объединению "Маяк" принадлежит особое место в истории отечественной атомной промышленности", - подчеркнул Лихачев в поздравлении сотрудникам и ветеранам предприятия. Оно размещено на сайте "Маяка". На "Маяке" был построен первый отечественный промышленный уран-графитовый реактор и наработаны объемы плутония, необходимые для создания первого советского атомного заряда, напомнил он. "Можно сказать, что "Маяк" стал сердцем важнейшего этапа советского атомного проекта. Благодаря усилиям первопроходцев "Маяка" была обеспечена безопасность и обороноспособность нашей страны, ее возможность проводить независимую политику, руководствуясь исключительно национальными интересами", - отметил Лихачев. Сегодня "Маяк" – одно из наиболее стабильно развивающихся предприятий атомной отрасли России, добавил глава "Росатома". "Наряду с безусловным выполнением гособоронзаказа, предприятие работает над развитием гражданских производств. "Маяк" – основной в России производитель радиоизотопной продукции широкой номенклатуры и единственный переработчик всех видов отработавшего ядерного топлива – атомных станций, судовых ядерных установок и исследовательских реакторов", - отметил Лихачев. "Предприятие уверенно смотрит в будущее. Принята и реализуется комплексная программа развития до 2030 года. Но уже сегодня мы смотрим дальше и видим облик предприятия и в 2050 году", - добавил гендиректор "Росатома". Фундамент атомной промышленности страны"Производственное объединение "Маяк", первый промышленный объект отечественной атомной отрасли, обеспечивает безопасность России, выполняя государственный оборонный заказ по производству компонентов ядерного оружия. Другими основными направлениями текущей деятельности "Маяка" являются транспортировка и переработка отработавшего ядерного топлива; производство и реализация изотопной продукции; машиностроение и приборостроение; научно-производственная деятельность и решение проблем ядерного наследия. Технологии, осваиваемые "Маяком", необходимы для развития атомной энергетики будущего. Решение о строительстве советского промышленного комплекса по производству оружейного плутония принималось в условиях, когда отечественный атомный проект вступил в свою мобилизационную фазу. Произошло это после испытания США своей первой атомной бомбы в июле 1945 года и последовавших за этим атомных бомбардировок американцами японских городов Хиросима и Нагасаки. Тем самым вопрос скорейшего создания собственного ядерного оружия стал для Советского Союза вопросом возможности своего дальнейшего существования. А будущее плутониевое производство, без преувеличения, стало главной стройкой страны в те тяжелейшие послевоенные годы. К месту, где предстояло возвести этот объект, предъявлялся ряд требований. В целях обеспечения секретности оно должно было быть удалено от больших городов. Вместе с тем, рядом должна была находиться развитая промышленная база, железная дорога, источники энергообеспечения и, что очень важно, в этом районе должны были иметься большие объемы воды для охлаждения активной зоны ядерного реактора. В итоге наилучшим местом для размещения плутониевого производства выбрали площадку на Южном Урале, между городами Кыштым и Касли на берегу озера Кызыл-Таш. Это место (в разные годы именовавшееся Челябинск-40, Челябинск-65, ныне Озерск) было утверждено постановлением правительства СССР за подписью Сталина 1 декабря 1945 года. В состав предприятия, первоначально носившего условное название "завод №817", вошли первый промышленный уран-графитовый реактор-наработчик плутония (он получил индекс "А"), радиохимический завод "Б" для выделения плутония из облученного в реакторе урана и металлургический завод "В" для получения изделий из металлического плутония. 19 июня 1948 года под руководством научного руководителя советского атомного проекта Игоря Курчатова реактор "А" был выведен на проектную мощность. Именно эта дата считается днем начала работы всей отечественной атомной промышленности. Сейчас "Маяк" представляет собой комплекс взаимосвязанных производств, структурно выделенных в заводы и производственные подразделения.

https://ria.ru/20230606/nagrady-1876531636.html

https://ria.ru/20230611/sderzhivanie-1877511741.html

https://ria.ru/20230609/konkurentsiya-1877171649.html

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россия, челябинская область, сша, алексей лихачев, игорь курчатов, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", производственное объединение "маяк"