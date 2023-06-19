https://ria.ru/20230619/marafon-1879100670.html

Нижегородцы собрали более 1,1 миллиона рублей для бойцов в зоне СВО

Нижегородцы собрали более 1,1 миллиона рублей для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 19.06.2023

Нижегородцы собрали более 1,1 миллиона рублей для бойцов в зоне СВО

Более 1,12 миллиона рублей собрали жители Нижегородской области для бойцов специальной военной операции в рамках марафона Народного фронта "Все для победы!",... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:59

2023-06-19T11:59

2023-06-19T11:59

надежные люди

нижегородская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1f/1875290728_0:156:3071:1883_1920x0_80_0_0_2fa49045ea48b74669284860ef685060.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июн — РИА Новости. Более 1,12 миллиона рублей собрали жители Нижегородской области для бойцов специальной военной операции в рамках марафона Народного фронта "Все для победы!", сообщает региональное отделение общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию". Четырехчасовой телемарафон "Всё для победы!" прошел в эфире трех нижегородских телеканалов – "Волга", "Волга 24", "ННТВ". Телемарафон был посвящен Дню России и годовщине федерального проекта Народного фронта "Всё для Победы!". "По итогам телемарафона жители области за сутки перечислили на нужды бойцов СВО 1 миллион 123 тысячи рублей. Собранные благодаря ему средства будут направлены на закупку дополнительного оборудования и техники по запросам нижегородских бойцов", - говорится в сообщении. В рамках телемарафона в эфир вышли предприниматели, работники культуры, жители Мариуполя, Горловки и Зугресса, бойцы СВО и представители детских школ и интернатов новых российских регионов, которым помогает Народный фронт вместе с нижегородцами. Зрители марафона в формате онлайн побывали на одном из самых больших гуманитарных складов России – на логистическом складе Народного фронта в Ростове, где как раз проходила отправка 120 квадроциклов в различные боевые подразделения. "Мы получили десятки звонков, позвонили люди, готовые бесплатно передать на передовую "УАЗ". Отклик был колоссальный и очень эмоциональный. Мы не прерываем помощь фронту и мирному населению Донбасса ни на день. Готовим новые сборы, сейчас еще два автомобиля повышенной проходимости готовят к отправке на передовую. Спасибо всем, кто откликается и продолжает помогать", - приводятся в сообщении слова руководителя исполкома Народного фронта в Нижегородской области Алексея Алехина. Всего с конца февраля 2022 года представители президентского движения в регионе отправили в Донбасс 90 больших гуманитарных конвоев, общий вес доставленных грузов составил 333 тонны. Также бойцам были доставлены 28 автомобилей повышенной проходимости.

https://ria.ru/20230619/sbory-1879088229.html

https://ria.ru/20230617/veschi-1878926391.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нижегородская область, общество