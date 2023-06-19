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В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов - РИА Новости, 19.06.2023
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14:09 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kvesty-1879142434.html
В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов
В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов - РИА Новости, 19.06.2023
В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов
Необходимо утверждение государственного стандарта для организации квестов, заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:09
2023-06-19T14:09
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо утверждение государственного стандарта для организации квестов, заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в своем телеграм-канале. Ранее в понедельник первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в ходе пресс-конференции, посвященной теме безопасного детского отдыха, сообщила, что за последние два года региональными прокурорами выявлено почти 9 тысяч нарушений при эксплуатации спортивно-игровых площадок, аттракционов и проведении квестов, возбуждено 27 уголовных дел. "Утверждение ГОСТ – национального стандарта – может мягко установить правила для организации квестов", - написала Стенякина. Она отметила, что утверждение ГОСТа также станет основанием для введения кода ОКВЭД для квестов, так как сейчас в экономической системе России такого вида деятельности не существует. "Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сегодня на пресс-конференции сообщил, что ГОСТ по организации и проведению квестов будет утвержден до конца года. Появятся четкие правила и гарантии безопасности для участников", - добавила Стенякина. По ее словам, инициативу поддержали организаторы квестов, министерство экономики РФ и Росстандарт. Ранее законодательное собрание Ростовской области направляло обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о необходимости принятия мер по регулированию организации квестов в октябре 2020 года.
https://ria.ru/20221122/kvest-1833426818.html
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общество, россия, госдума рф, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов

Депутат Стенякина выступила за ввод государственного стандарта по организации квестов

© Depositphotos.com / VaicheslavМолодые люди во время квест-игры
Молодые люди во время квест-игры - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Depositphotos.com / Vaicheslav
Молодые люди во время квест-игры. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо утверждение государственного стандарта для организации квестов, заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в ходе пресс-конференции, посвященной теме безопасного детского отдыха, сообщила, что за последние два года региональными прокурорами выявлено почти 9 тысяч нарушений при эксплуатации спортивно-игровых площадок, аттракционов и проведении квестов, возбуждено 27 уголовных дел.
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"Утверждение ГОСТ – национального стандарта – может мягко установить правила для организации квестов", - написала Стенякина. Она отметила, что утверждение ГОСТа также станет основанием для введения кода ОКВЭД для квестов, так как сейчас в экономической системе России такого вида деятельности не существует.
"Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сегодня на пресс-конференции сообщил, что ГОСТ по организации и проведению квестов будет утвержден до конца года. Появятся четкие правила и гарантии безопасности для участников", - добавила Стенякина. По ее словам, инициативу поддержали организаторы квестов, министерство экономики РФ и Росстандарт.
Ранее законодательное собрание Ростовской области направляло обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о необходимости принятия мер по регулированию организации квестов в октябре 2020 года.
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ОбществоРоссияГосдума РФФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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