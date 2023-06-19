В Госдуме призвали ввести ГОСТ по организации квестов
Депутат Стенякина выступила за ввод государственного стандарта по организации квестов
© Depositphotos.com / VaicheslavМолодые люди во время квест-игры
© Depositphotos.com / Vaicheslav
Молодые люди во время квест-игры. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо утверждение государственного стандарта для организации квестов, заявила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в своем телеграм-канале.
Ранее в понедельник первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова в ходе пресс-конференции, посвященной теме безопасного детского отдыха, сообщила, что за последние два года региональными прокурорами выявлено почти 9 тысяч нарушений при эксплуатации спортивно-игровых площадок, аттракционов и проведении квестов, возбуждено 27 уголовных дел.
"Утверждение ГОСТ – национального стандарта – может мягко установить правила для организации квестов", - написала Стенякина. Она отметила, что утверждение ГОСТа также станет основанием для введения кода ОКВЭД для квестов, так как сейчас в экономической системе России такого вида деятельности не существует.
"Руководитель Росстандарта Антон Шалаев сегодня на пресс-конференции сообщил, что ГОСТ по организации и проведению квестов будет утвержден до конца года. Появятся четкие правила и гарантии безопасности для участников", - добавила Стенякина. По ее словам, инициативу поддержали организаторы квестов, министерство экономики РФ и Росстандарт.
Ранее законодательное собрание Ростовской области направляло обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой о необходимости принятия мер по регулированию организации квестов в октябре 2020 года.