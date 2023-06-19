https://ria.ru/20230619/knr-1879144568.html

Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США

Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США - РИА Новости, 19.06.2023

Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США

Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин сообщил, что пригласил главу МИД Китая Цинь Гана посетить США, приглашение было принято. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:13

2023-06-19T14:13

2023-06-19T14:30

в мире

китай

сша

энтони блинкен

цинь ган

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин сообщил, что пригласил главу МИД Китая Цинь Гана посетить США, приглашение было принято."Я пригласил члена Госсовета КНР, главу МИД Китая Цинь Гана посетить Вашингтон, и он согласился приехать в удобное для обеих сторон время", - заявил Блинкен на пресс-конференции.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.

https://ria.ru/20230619/otnosheniya-1879148416.html

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша, энтони блинкен, цинь ган