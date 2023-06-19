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Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США - РИА Новости, 19.06.2023
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14:13 19.06.2023 (обновлено: 14:30 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/knr-1879144568.html
Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США
Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США - РИА Новости, 19.06.2023
Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин сообщил, что пригласил главу МИД Китая Цинь Гана посетить США, приглашение было принято. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:13
2023-06-19T14:30
в мире
китай
сша
энтони блинкен
цинь ган
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин сообщил, что пригласил главу МИД Китая Цинь Гана посетить США, приглашение было принято."Я пригласил члена Госсовета КНР, главу МИД Китая Цинь Гана посетить Вашингтон, и он согласился приехать в удобное для обеих сторон время", - заявил Блинкен на пресс-конференции.Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
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в мире, китай, сша, энтони блинкен, цинь ган
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен, Цинь Ган
Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США

Глава МИД Китая Цинь Ган принял приглашение Блинкена посетить США

© AP Photo / Pool Photo/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Pool Photo/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин сообщил, что пригласил главу МИД Китая Цинь Гана посетить США, приглашение было принято.
"Я пригласил члена Госсовета КНР, главу МИД Китая Цинь Гана посетить Вашингтон, и он согласился приехать в удобное для обеих сторон время", - заявил Блинкен на пресс-конференции.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Разрыв отношений с Китаем не в интересах США, заявил Блинкен
Вчера, 14:24
 
В миреКитайСШАЭнтони БлинкенЦинь Ган
 
 
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