Глава МИД Китая принял приглашение Блинкена посетить США
Глава МИД Китая Цинь Ган принял приглашение Блинкена посетить США
© AP Photo / Pool Photo/Leah MillisГлава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
© AP Photo / Pool Photo/Leah Millis
Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Китае
ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин сообщил, что пригласил главу МИД Китая Цинь Гана посетить США, приглашение было принято.
"Я пригласил члена Госсовета КНР, главу МИД Китая Цинь Гана посетить Вашингтон, и он согласился приехать в удобное для обеих сторон время", - заявил Блинкен на пресс-конференции.
Нынешний визит Блинкена - первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая проходит на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.
Блинкен в рамках визита в Китай 18-19 июня провел встречи председателем КНР Си Цзиньпином, министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.