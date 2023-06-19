https://ria.ru/20230619/kndr-1879112400.html
Политбюро партии КНДР прокомментировало провал запуска спутника
Политбюро партии КНДР прокомментировало провал запуска спутника - РИА Новости, 19.06.2023
Политбюро партии КНДР прокомментировало провал запуска спутника
Политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии КНДР (ТПК) в докладе на расширенном заседании восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва назвало провал... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:31
2023-06-19T12:31
2023-06-19T12:31
в мире
желтое море
ким чен ын
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости. Политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии КНДР (ТПК) в докладе на расширенном заседании восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва назвало провал запуска северокорейского спутника "самым серьезным" провалом в ходе выполнения определенных на восьмом съезде партии задач по укреплению обороноспособности КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Ранее сообщалось, что при участии лидера КНДР Ким Чен Ына с 16 июня в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) стартовало расширенное заседание восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва, где обсуждались итоги выполнения задач и политики партии за первое полугодие 2023 года, а также будущая дипломатическая и оборонная стратегия государства в условиях "изменившейся международной обстановки в регионе". Пленум завершился в воскресенье. Политбюро ЦК партии представило на пленуме доклад, в котором, в числе прочего, рассмотрело прогресс в выполнении задач по укреплению обороноспособности КНДР, выдвинутых на восьмом съезде партии в январе 2021 года. Были отмечены как успехи, такие как "стремительное" развитии вооруженных сил страны в военно-техническом плане, так и "недопустимые изъяны" в процессе выполнения планов партии. "Самым серьезным изъяном является неуспешно произведенный 31 мая запуск военного спутника-разведчика, что является важной стратегической задачей в области освоения космоса", - цитирует доклад Политбюро на пленуме ЦТАК. В докладе Политбюро раскритиковало "безответственность" работников, которые курировали подготовку к запуску спутника, поручило соответствующим руководителям и ученым "глубоко осознавать" свою важную миссию, последовательно проанализировать причины неудачи запуска спутника и сделать выводы, чтобы успешно осуществить запуск военного разведывательного спутника "в ближайшее время" и тем самым повысить информационные возможности армии КНДР в плане разведки и "открыть путь" для еще более стремительного развития в сфере освоения космоса. С другой стороны Политбюро подтвердило, что все достигнутые в области разработки различных систем вооружений успехи, в том числе ядерное оружие и ракеты, являются "отличным большим шагом" для укрепления сил сдерживания ядерной войны КНДР. Подчеркивается, что оборонная промышленность страны должна и далее последовательно придерживаться намеченного ЦК партии направления развития ядерных оружий и "курса на наращивание ядерных сил". КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
https://ria.ru/20230531/sputnik-1875363579.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, желтое море, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Желтое море, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Политбюро партии КНДР прокомментировало провал запуска спутника
ЦТАК: политбюро партии КНДР назвало провал запуска спутника "самой серьезной" неудачей
СЕУЛ, 19 июн – РИА Новости.
Политбюро Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии КНДР (ТПК) в докладе на расширенном заседании восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва назвало провал запуска северокорейского спутника "самым серьезным" провалом в ходе выполнения определенных на восьмом съезде партии задач по укреплению обороноспособности КНДР, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи
(ЦТАК).
Ранее сообщалось, что при участии лидера КНДР Ким Чен Ына
с 16 июня в штаб-квартире Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) стартовало расширенное заседание восьмого пленума ЦК ТПК восьмого созыва, где обсуждались итоги выполнения задач и политики партии за первое полугодие 2023 года, а также будущая дипломатическая и оборонная стратегия государства в условиях "изменившейся международной обстановки в регионе". Пленум завершился в воскресенье.
Южнокорейская разведка раскрыла причины неудачи запуска спутника КНДР
Политбюро ЦК партии представило на пленуме доклад, в котором, в числе прочего, рассмотрело прогресс в выполнении задач по укреплению обороноспособности КНДР, выдвинутых на восьмом съезде партии в январе 2021 года. Были отмечены как успехи, такие как "стремительное" развитии вооруженных сил страны в военно-техническом плане, так и "недопустимые изъяны" в процессе выполнения планов партии.
"Самым серьезным изъяном является неуспешно произведенный 31 мая запуск военного спутника-разведчика, что является важной стратегической задачей в области освоения космоса", - цитирует доклад Политбюро на пленуме ЦТАК.
В докладе Политбюро раскритиковало "безответственность" работников, которые курировали подготовку к запуску спутника, поручило соответствующим руководителям и ученым "глубоко осознавать" свою важную миссию, последовательно проанализировать причины неудачи запуска спутника и сделать выводы, чтобы успешно осуществить запуск военного разведывательного спутника "в ближайшее время" и тем самым повысить информационные возможности армии КНДР в плане разведки и "открыть путь" для еще более стремительного развития в сфере освоения космоса.
С другой стороны Политбюро подтвердило, что все достигнутые в области разработки различных систем вооружений успехи, в том числе ядерное оружие и ракеты, являются "отличным большим шагом" для укрепления сил сдерживания ядерной войны КНДР. Подчеркивается, что оборонная промышленность страны должна и далее последовательно придерживаться намеченного ЦК партии направления развития ядерных оружий и "курса на наращивание ядерных сил".
КНДР 31 мая попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день") с новым двигателем, но в работе двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море
.
Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
МИД раскритиковал реакцию ООН на запуск спутника КНДР