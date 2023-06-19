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"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева

"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева - РИА Новости, 19.06.2023

"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева

Читатели французской газеты Le Figaro посчитали заявления украинских властей о ходе контрнаступления признаками его провала. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T16:50

2023-06-19T16:50

2023-06-19T16:50

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro посчитали заявления украинских властей о ходе контрнаступления признаками его провала."На данный момент мы знаем не так много о том, что происходит. Результатов еще надо ждать. Но уже ясно, что украинское наступление, скорее всего, провалилось", — уверен Mayec."Киево-натовцы получают по зубам – это ясно даже нашим русофобам. Пусть готовят платочки для плача, эти господа "борцы с Россией по воскресеньям, в свободное от работы время", — съязвил Project Veritas."Уже ясно вот что: на этот раз на русских не удалось напасть внезапно. И мотивация к бою у русских теперь посильнее, чем год назад. Что, впрочем, объяснимо", — считает Maurice Costard.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, россия, киев, украина, владимир путин