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"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева - РИА Новости, 19.06.2023
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16:50 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kiev-1879200234.html
"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева
"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева - РИА Новости, 19.06.2023
"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева
Читатели французской газеты Le Figaro посчитали заявления украинских властей о ходе контрнаступления признаками его провала. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:50
2023-06-19T16:50
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киев
украина
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro посчитали заявления украинских властей о ходе контрнаступления признаками его провала."На данный момент мы знаем не так много о том, что происходит. Результатов еще надо ждать. Но уже ясно, что украинское наступление, скорее всего, провалилось", — уверен Mayec."Киево-натовцы получают по зубам – это ясно даже нашим русофобам. Пусть готовят платочки для плача, эти господа "борцы с Россией по воскресеньям, в свободное от работы время", — съязвил Project Veritas."Уже ясно вот что: на этот раз на русских не удалось напасть внезапно. И мотивация к бою у русских теперь посильнее, чем год назад. Что, впрочем, объяснимо", — считает Maurice Costard.Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин
В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин
"Получают по зубам": французы убедились в провале контрнаступления Киева

Читатели Le Figaro усмотрели признаки провала контрнаступления ВСУ в пропаганде Киева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro посчитали заявления украинских властей о ходе контрнаступления признаками его провала.
"На данный момент мы знаем не так много о том, что происходит. Результатов еще надо ждать. Но уже ясно, что украинское наступление, скорее всего, провалилось", — уверен Mayec.
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"Киево-натовцы получают по зубам – это ясно даже нашим русофобам. Пусть готовят платочки для плача, эти господа "борцы с Россией по воскресеньям, в свободное от работы время", — съязвил Project Veritas.
«
"Уже ясно вот что: на этот раз на русских не удалось напасть внезапно. И мотивация к бою у русских теперь посильнее, чем год назад. Что, впрочем, объяснимо", — считает Maurice Costard.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что Украина при контрнаступлении потеряла уже 186 танков и 418 бронемашин, каждый день потери растут.
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