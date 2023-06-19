https://ria.ru/20230619/kibersport-1879049247.html
Университеты Владивостока откроют площадки для подготовки киберспортсменов
Университеты Владивостока откроют площадки для подготовки киберспортсменов - РИА Новости, 19.06.2023
Университеты Владивостока откроют площадки для подготовки киберспортсменов
Площадки для подготовки студенческих киберспортивных команд планируется открыть в Дальневосточном федеральном и Владивостокском государственном университетах... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T07:12
2023-06-19T07:12
2023-06-19T07:12
владивосток
китай
борис коробец
дальневосточный федеральный университет
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Площадки для подготовки студенческих киберспортивных команд планируется открыть в Дальневосточном федеральном и Владивостокском государственном университетах (ДВФУ и ВВГУ), сообщили в пресс-службах вузов. По информации пресс-службы ДВФУ, в университетский центр развития киберспорта предполагается включить несколько зон с игровыми компьютерами, место для комментаторов, пространство виртуальной реальности, площадку для просмотра онлайн-трансляций, уголок для поклонников консольных игр. Центр, согласно замыслу, будет открыт и для киберспортсменов ДВФУ, которые смогут там тренироваться и проводить турниры, и для обычных геймеров из числа студентов и сотрудников вуза. "Центр развития киберспорта должен быть одной из особенностей университета, центром притяжения. Учитывая, что мы ближе всех других регионов страны расположены к Азиатско-тихоокеанскому региону, где игровая индустрия очень развита, мы можем строить сотрудничество в логике совместного развития киберспорта с партнерами из дружественных стран - в первую очередь Китая... Стоит задача открыть новый студенческий центр уже в следующем году", - передали в пресс-службе заявление ректора ДВФУ Бориса Коробца. Для учащихся ВВГУ начнет работу "Кибер Арена", рассказали в пресс-службе университета. На этой площадке, оснащенной "мощными игровыми компьютерами и дополнительным оборудованием", студенческие команды смогут готовиться к киберспортивным соревнованиям. Официальное открытие назначено на 23 июня. "Уже в сентябре мы запустим первые отборочные туры среди студентов университета. Наберем команды и начнем активную подготовку к турнирам. На арене будем не только тренироваться, но и обсуждать игры других команд, продумывать тактику для следующих соревнований", - привела пресс-служба слова заведующего лабораторией "Кибер Арена ВВГУ" Максима Пивкина. Пользоваться "Кибер Ареной" смогут и студенты ВВГУ, не состоящие в университетской команде. В дальнейшем планируется приглашать студентов других вузов и школьников, добавили в пресс-службе.
https://rsport.ria.ru/20230426/chernyshenko-1867895151.html
https://rsport.ria.ru/20230530/kibersport-1875158953.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владивосток, китай, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, общество
Владивосток, Китай, Борис Коробец, Дальневосточный федеральный университет, Общество
Университеты Владивостока откроют площадки для подготовки киберспортсменов
В крупнейших университетах Владивостока откроют площадки для подготовки киберспортсменов
ВЛАДИВОСТОК, 19 июн - РИА Новости. Площадки для подготовки студенческих киберспортивных команд планируется открыть в Дальневосточном федеральном и Владивостокском государственном университетах (ДВФУ и ВВГУ), сообщили в пресс-службах вузов.
По информации пресс-службы ДВФУ, в университетский центр развития киберспорта предполагается включить несколько зон с игровыми компьютерами, место для комментаторов, пространство виртуальной реальности, площадку для просмотра онлайн-трансляций, уголок для поклонников консольных игр. Центр, согласно замыслу, будет открыт и для киберспортсменов ДВФУ, которые смогут там тренироваться и проводить турниры, и для обычных геймеров из числа студентов и сотрудников вуза.
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"Центр развития киберспорта должен быть одной из особенностей университета, центром притяжения. Учитывая, что мы ближе всех других регионов страны расположены к Азиатско-тихоокеанскому региону, где игровая индустрия очень развита, мы можем строить сотрудничество в логике совместного развития киберспорта с партнерами из дружественных стран - в первую очередь Китая
... Стоит задача открыть новый студенческий центр уже в следующем году", - передали в пресс-службе заявление ректора ДВФУ Бориса Коробца
.
Для учащихся ВВГУ начнет работу "Кибер Арена", рассказали в пресс-службе университета. На этой площадке, оснащенной "мощными игровыми компьютерами и дополнительным оборудованием", студенческие команды смогут готовиться к киберспортивным соревнованиям. Официальное открытие назначено на 23 июня.
"Уже в сентябре мы запустим первые отборочные туры среди студентов университета. Наберем команды и начнем активную подготовку к турнирам. На арене будем не только тренироваться, но и обсуждать игры других команд, продумывать тактику для следующих соревнований", - привела пресс-служба слова заведующего лабораторией "Кибер Арена ВВГУ" Максима Пивкина.
Пользоваться "Кибер Ареной" смогут и студенты ВВГУ, не состоящие в университетской команде. В дальнейшем планируется приглашать студентов других вузов и школьников, добавили в пресс-службе.
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