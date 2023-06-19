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В пресной воде в Николаевской области обнаружили возбудитель холеры - РИА Новости, 19.06.2023
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10:04 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kholera-1879066313.html
В пресной воде в Николаевской области обнаружили возбудитель холеры
В пресной воде в Николаевской области обнаружили возбудитель холеры - РИА Новости, 19.06.2023
В пресной воде в Николаевской области обнаружили возбудитель холеры
Возбудитель холеры обнаружен в пресной воде в Николаевской области в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщили в областном центре контроля и РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:04
2023-06-19T10:04
в мире
николаевская область
украина
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Возбудитель холеры обнаружен в пресной воде в Николаевской области в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней минздрава Украины. "По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака", - говорится в сообщении центра в социальной сети Facebook*.В центре уточнили, что также зафиксировано значительное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, николаевская область, украина, разрушение каховской гэс
В мире, Николаевская область, Украина, Разрушение Каховской ГЭС
В пресной воде в Николаевской области обнаружили возбудитель холеры

Минздрав Украины: в пресной воде в Николаевской области обнаружили возбудитель холеры

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПроведение лабораторных исследований воды
Проведение лабораторных исследований воды - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Проведение лабораторных исследований воды. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Возбудитель холеры обнаружен в пресной воде в Николаевской области в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней минздрава Украины.
"По результатам проведенных исследований, холерный вибрион в воде не выделен, однако выделен холеровидный вибрион, являющийся маркером возможного наличия холерного вибриона. В реке Ингулец не соответствуют нормативам растворенный кислород, хлориды, железо и биологическое потребление кислорода. В Днепро-Бугском лимане отмечается превышение предельно допустимой концентрации аммиака", - говорится в сообщении центра в социальной сети Facebook*.
В центре уточнили, что также зафиксировано значительное превышение допустимой концентрации возбудителей кишечной палочки в реке Ингул и Днепро-Бугском лимане.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Место разрушения Каховской ГЭС. Кадр видео
Киев заявил о превращении нацпарков в пустыню после ЧП на Каховской ГЭС
18 июня, 20:54
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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В миреНиколаевская областьУкраинаРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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