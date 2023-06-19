https://ria.ru/20230619/kherson-1879044162.html
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:02
2023-06-19T04:02
2023-06-19T04:02
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. "Херсон, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Агентство "Укринформ" ранее передавало, что взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230619/vzryvy-1879042790.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в Херсоне прогремел ряд взрывов