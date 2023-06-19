https://ria.ru/20230619/kherson-1879044162.html

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2023

В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T04:02

2023-06-19T04:02

2023-06-19T04:02

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

киев

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. "Херсон, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Агентство "Укринформ" ранее передавало, что взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230619/vzryvy-1879042790.html

https://ria.ru/20230619/obstrel-1879037480.html

херсон

херсонская область

киев

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херсон, херсонская область , киев, вооруженные силы рф, в мире