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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/kherson-1879044162.html
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2023
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T04:02
2023-06-19T04:02
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск. "Херсон, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Агентство "Укринформ" ранее передавало, что взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230619/vzryvy-1879042790.html
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херсон
херсонская область
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херсон, херсонская область , киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Зеркало недели": в Херсоне прогремел ряд взрывов

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на город Херсон
Вид на город Херсон - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, находится под контролем украинских войск.
Люди на улице Запорожья - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
03:05
"Херсон, местные паблики сообщают о мощных взрывах", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Агентство "Укринформ" ранее передавало, что взрывы были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьКиевВооруженные силы РФВ мире
 
 
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