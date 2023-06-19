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Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда

Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда - РИА Новости, 19.06.2023

Календарь праздничных дней в 2024 году. Проект Минтруда

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы (начнутся 30... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T15:26

2023-06-19T15:26

2023-06-19T15:44

инфографика

производственный календарь

работа

праздник

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

новый год

международный женский день

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Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2024 году. Он предусматривает: десятидневные новогодние каникулы (начнутся 30 декабря 2023 года); трехдневные выходные в честь Дня защитника Отечества, Международного женского дня и накануне 1 января 2025 года; четырехдневный отдых, связанный с Праздником Весны и Труда и Днем Победы; два выходных на День народного единства и один на День России. Предварительный производственный календарь на следующий год — в инфографике Ria.ru.

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