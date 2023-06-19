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В США посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.06.2023
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23:10 19.06.2023 (обновлено: 23:14 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/kakhovskayages-1879252671.html
В США посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС
В США посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС - РИА Новости, 19.06.2023
В США посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС
США продолжают выяснять, что произошло на Каховской ГЭС, но считают, что ответственность за разрушение объекта в любом случае лежит на России, заявила... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T23:10
2023-06-19T23:14
в мире
россия
сша
херсонская область
карин жан-пьер
владимир леонтьев (новая каховка)
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США продолжают выяснять, что произошло на Каховской ГЭС, но считают, что ответственность за разрушение объекта в любом случае лежит на России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее спросили о публикациях в ряде американских СМИ, которые обвинили в катастрофе Россию, в свою очередь возлагающей ответственность на украинские власти. "Мы все еще оцениваем, что случилось. Разумеется, мы находимся в контакте с Украиной", - ответила Жан-Пьер. "Я говорила это раньше и скажу это вновь... русские контролировали дамбу, и им там, прежде всего, было не место. На них лежит конечная ответственность за разрушения, которые вызваны этой войной", - добавила она. Газета New York Times цитирует неназванного высокопоставленного представителя американских военных кругов, по словам которого, в США исключили атаку дамбы извне и склоняются к тому, что подрыв был осуществлен изнутри – "вероятнее всего, российскими агентами". Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://radiosputnik.ria.ru/20230619/kakhovskaya-ges-1879119670.html
россия
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в мире, россия, сша, херсонская область , карин жан-пьер, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Россия, США, Херсонская область , Карин Жан-Пьер, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ)
В США посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС

В Белом доме посчитали Россию виновной в подрыве Каховской ГЭС, проверки продолжатся

© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. США продолжают выяснять, что произошло на Каховской ГЭС, но считают, что ответственность за разрушение объекта в любом случае лежит на России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ее спросили о публикациях в ряде американских СМИ, которые обвинили в катастрофе Россию, в свою очередь возлагающей ответственность на украинские власти.
«
"Мы все еще оцениваем, что случилось. Разумеется, мы находимся в контакте с Украиной", - ответила Жан-Пьер.
"Я говорила это раньше и скажу это вновь... русские контролировали дамбу, и им там, прежде всего, было не место. На них лежит конечная ответственность за разрушения, которые вызваны этой войной", - добавила она.
Газета New York Times цитирует неназванного высокопоставленного представителя американских военных кругов, по словам которого, в США исключили атаку дамбы извне и склоняются к тому, что подрыв был осуществлен изнутри – "вероятнее всего, российскими агентами".
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Разрушения привели к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Песков объяснил сложность с инспекцией ООН территории возле Каховской ГЭС
Вчера, 13:07
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
 
В миреРоссияСШАХерсонская областьКарин Жан-ПьерВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Дмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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