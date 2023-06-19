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Лондон профинансирует биоисследования двойного назначения, заявило МО
Лондон профинансирует биоисследования двойного назначения, заявило МО - РИА Новости, 19.06.2023
Лондон профинансирует биоисследования двойного назначения, заявило МО
Великобритания потратит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на биологические исследования двойного назначения, поддерживая политику США в этой сфере, заявил на... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:29
2023-06-19T11:29
2023-06-19T11:29
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания потратит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на биологические исследования двойного назначения, поддерживая политику США в этой сфере, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Он напомнил, что, согласно утвержденным стратегическим документам в области биопроизводства и противодействия биоугрозам Штаты оставляют за собой право проводить исследования "двойного назначения" и управлять биологической обстановкой в своих интересах. "Активно поддерживая такую деятельность, Великобритания заявила о собственных интересах в биологической сфере, приняв 12 июня 2023 года национальную стратегию биологической безопасности. Одной из заявленных целей документа является: "достижение мирового лидерства в области инноваций…". "Объем финансирования мероприятий в рамках стратегии составит ежегодно полтора миллиарда фунтов стерлингов", - сообщил Кириллов.
https://ria.ru/20230130/biolaboratorii-1848456412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, войска рхбз, безопасность, здоровье - общество, россия
Великобритания, Войска РХБЗ, Безопасность, Здоровье - Общество, Россия
Лондон профинансирует биоисследования двойного назначения, заявило МО
Кириллов: Лондон выделит 1,5 миллиарда фунтов на биоисследования двойного назначения
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Великобритания потратит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов на биологические исследования двойного назначения, поддерживая политику США в этой сфере, заявил на брифинге в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он напомнил, что, согласно утвержденным стратегическим документам в области биопроизводства и противодействия биоугрозам Штаты оставляют за собой право проводить исследования "двойного назначения" и управлять биологической обстановкой в своих интересах.
"Активно поддерживая такую деятельность, Великобритания заявила о собственных интересах в биологической сфере, приняв 12 июня 2023 года национальную стратегию биологической безопасности. Одной из заявленных целей документа является: "достижение мирового лидерства в области инноваций…".
"Объем финансирования мероприятий в рамках стратегии составит ежегодно полтора миллиарда фунтов стерлингов", - сообщил Кириллов.
РХБЗ: США переносят работу биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику