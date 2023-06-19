https://ria.ru/20230619/gumanitarka-1879130568.html
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры - РИА Новости, 19.06.2023
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры
Гуманитарный груз, в составе которого два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры и продукты питания, отправили омским бойцам СВО, рассказали в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:33
2023-06-19T13:33
2023-06-19T13:33
надежные люди
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры и продукты питания, отправили омским бойцам СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Сбором груза занималась партия "Единая Россия" совместно с омичами. Груз формировался по заявке командиров воинских подразделений. "В составе груза два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры, продукты питания, медикаменты и многое другое... Также на Донбасс отправятся адресные посылки, собранные Единым гуманитарным центром Омской области", - пояснили в пресс-службе. Старт отправке дали глава Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя законодательного собрания региона Александр Артемов.
https://ria.ru/20230619/sbory-1879088229.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко
Надежные люди, Омская область, Виталий Хоценко
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву", квадрокоптеры и продукты