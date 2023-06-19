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Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры - РИА Новости, 19.06.2023
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13:33 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/gumanitarka-1879130568.html
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры - РИА Новости, 19.06.2023
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры
Гуманитарный груз, в составе которого два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры и продукты питания, отправили омским бойцам СВО, рассказали в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:33
2023-06-19T13:33
надежные люди
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры и продукты питания, отправили омским бойцам СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Сбором груза занималась партия "Единая Россия" совместно с омичами.​ Груз формировался по заявке командиров воинских подразделений. "В составе груза два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры, продукты питания, медикаменты и многое другое... Также на Донбасс отправятся адресные посылки, собранные Единым гуманитарным центром Омской области", - пояснили в пресс-службе. Старт отправке дали глава Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя законодательного собрания региона Александр Артемов.
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омская область, виталий хоценко
Надежные люди, Омская область, Виталий Хоценко
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры

Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву", квадрокоптеры и продукты

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО. Архивное фото
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ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры и продукты питания, отправили омским бойцам СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства.
Сбором груза занималась партия "Единая Россия" совместно с омичами.​ Груз формировался по заявке командиров воинских подразделений.
"В составе груза два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры, продукты питания, медикаменты и многое другое... Также на Донбасс отправятся адресные посылки, собранные Единым гуманитарным центром Омской области", - пояснили в пресс-службе.
Старт отправке дали глава Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя законодательного собрания региона Александр Артемов.
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