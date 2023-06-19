https://ria.ru/20230619/gumanitarka-1879130568.html

Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры

Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры - РИА Новости, 19.06.2023

Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры

Гуманитарный груз, в составе которого два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры и продукты питания, отправили омским бойцам СВО, рассказали в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:33

2023-06-19T13:33

2023-06-19T13:33

надежные люди

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 19 июн - РИА Новости. Гуманитарный груз, в составе которого два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры и продукты питания, отправили омским бойцам СВО, рассказали в пресс-службе областного правительства. Сбором груза занималась партия "Единая Россия" совместно с омичами.​ Груз формировался по заявке командиров воинских подразделений. "В составе груза два квадроцикла, автомобиль "Нива", квадрокоптеры, продукты питания, медикаменты и многое другое... Также на Донбасс отправятся адресные посылки, собранные Единым гуманитарным центром Омской области", - пояснили в пресс-службе. Старт отправке дали глава Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя законодательного собрания региона Александр Артемов.

https://ria.ru/20230619/sbory-1879088229.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, виталий хоценко