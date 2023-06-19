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Более 3 тысяч человек поучаствовали в липецком фестивале "Футбол в сердце" - РИА Новости, 19.06.2023
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Липецкая область
 
16:09 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/festival-1879190351.html
Более 3 тысяч человек поучаствовали в липецком фестивале "Футбол в сердце"
Более 3 тысяч человек поучаствовали в липецком фестивале "Футбол в сердце" - РИА Новости, 19.06.2023
Более 3 тысяч человек поучаствовали в липецком фестивале "Футбол в сердце"
В преддверии Всемирного дня детского футбола в Липецке на стадионе "Металлург" прошел благотворительный спортивный фестиваль "Футбол в сердце", организованный... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:09
2023-06-19T16:09
липецкая область
игорь артамонов
дмитрий сычев
липецк
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ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. В преддверии Всемирного дня детского футбола в Липецке на стадионе "Металлург" прошел благотворительный спортивный фестиваль "Футбол в сердце", организованный ассоциацией "Больше чем добро", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, количество участников фестиваля постоянно растет и в этом году уже превысило 3 тысячи человек. В фестивале приняли участие звезды российского футбола – Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов. Они сыграли с футболистами из Липецкой области. Для этого "звёзды" поделились на две команды - "красных" и "белых" - вместе с липецкими игроками, и сразились в товарищеском матче. До начала фестиваля футбольные звёзды провели на трёх липецких стадионах мастер-классы участникам проекта "Инклюзивный футбол" и для воспитанников футбольных школ Липецка.Артамонов отметил, что все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта в рамках проекта ассоциации "Больше чем добро", "Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями". Проект "Инклюзивный футбол" – уникальный на сегодняшний день в России. Благодаря ему дети с аутизмом и синдромом Дауна могут окунуться в мир обычного детства, общаться со сверстниками и мечтать о спортивных достижениях."Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, дмитрий сычев, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Дмитрий Сычев, Липецк

Более 3 тысяч человек поучаствовали в липецком фестивале "Футбол в сердце"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. В преддверии Всемирного дня детского футбола в Липецке на стадионе "Металлург" прошел благотворительный спортивный фестиваль "Футбол в сердце", организованный ассоциацией "Больше чем добро", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, количество участников фестиваля постоянно растет и в этом году уже превысило 3 тысячи человек. В фестивале приняли участие звезды российского футбола – Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв, Динияр Билялетдинов и Руслан Пименов. Они сыграли с футболистами из Липецкой области. Для этого "звёзды" поделились на две команды - "красных" и "белых" - вместе с липецкими игроками, и сразились в товарищеском матче. До начала фестиваля футбольные звёзды провели на трёх липецких стадионах мастер-классы участникам проекта "Инклюзивный футбол" и для воспитанников футбольных школ Липецка.
В Липецкой области построят завод по производству контейнеров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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15 июня, 16:23
Артамонов отметил, что все собранные от продажи билетов средства пойдут на развитие инклюзивного спорта в рамках проекта ассоциации "Больше чем добро", "Инклюзивная сборная Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями". Проект "Инклюзивный футбол" – уникальный на сегодняшний день в России. Благодаря ему дети с аутизмом и синдромом Дауна могут окунуться в мир обычного детства, общаться со сверстниками и мечтать о спортивных достижениях.
"Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – один из наших приоритетов. Мы работает над тем, чтобы предоставить жителям региона с особенностями здоровья возможности для саморазвития, в том числе для занятий спортом. Важным считаю объединить усилия общественных организаций, спортсменов, жителей области. Такой подход продолжает формировать и взгляды нашего общества, и среду, в которой живем все мы", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновДмитрий СычевЛипецк
 
 
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