https://ria.ru/20230619/fedoseeva-shukshina-1879121340.html
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату - РИА Новости, 19.06.2023
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из реанимации в обычную палату, ей стало лучше, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:13
2023-06-19T13:13
2023-06-19T13:25
культура
новости культуры
лидия федосеева-шукшина
общество
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из реанимации в обычную палату, ей стало лучше, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина.Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность."Она очень медленно восстанавливается. Слабенькая очень... Да, ее состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате", - сказала собеседница агентства.Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.
https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лидия федосеева-шукшина, общество
Культура, Новости культуры, Лидия Федосеева-Шукшина, Общество
Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату
Актрису Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату, ей стало лучше
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из реанимации в обычную палату, ей стало лучше, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность.
"Она очень медленно восстанавливается. Слабенькая очень... Да, ее состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате", - сказала собеседница агентства.
Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.
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