https://ria.ru/20230619/fedoseeva-shukshina-1879121340.html

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату - РИА Новости, 19.06.2023

Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в палату

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из реанимации в обычную палату, ей стало лучше, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:13

2023-06-19T13:13

2023-06-19T13:25

культура

новости культуры

лидия федосеева-шукшина

общество

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина переведена из реанимации в обычную палату, ей стало лучше, сообщила РИА Новости дочь артистки Ольга Шукшина.Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Федосеевой-Шукшиной якобы установили электрокардиостимулятор после инфаркта головного мозга, также у нее выявили сердечную недостаточность."Она очень медленно восстанавливается. Слабенькая очень... Да, ее состояние улучшилось, и она переведена из реанимации в палату... Она восстанавливается потихонечку в палате", - сказала собеседница агентства.Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах "Сверстницы", "Печки-лавочки", "Калина красная" и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, лидия федосеева-шукшина, общество