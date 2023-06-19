https://ria.ru/20230619/evakuatsiya-1879215147.html
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже - РИА Новости, 19.06.2023
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже
Правительство и ГУМЧС РФ по Воронежской области опровергли появившуюся информацию об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:57
2023-06-19T17:57
2023-06-19T17:58
воронежская область
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876715635_0:169:3342:2048_1920x0_80_0_0_ea0123acd40e40170f20f9dbd3b1f358.jpg
ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Правительство и ГУМЧС РФ по Воронежской области опровергли появившуюся информацию об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. "Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности", - сообщило областное правительство в своем телеграм-канале. В свою очередь ГУМЧС РФ по Воронежской области сообщает, что "не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах". "Все сообщения об "эвакуациях" не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная", - говорится в сообщении управления.
https://ria.ru/20230606/feyki-1876539228.html
воронежская область
воронеж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876715635_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0989e4d4050512ab419e3838d9b403a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, воронеж, происшествия
Воронежская область, Воронеж, Происшествия
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей нескольких улиц в Воронеже