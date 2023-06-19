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Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже - РИА Новости, 19.06.2023
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17:57 19.06.2023 (обновлено: 17:58 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/evakuatsiya-1879215147.html
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже - РИА Новости, 19.06.2023
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже
Правительство и ГУМЧС РФ по Воронежской области опровергли появившуюся информацию об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T17:57
2023-06-19T17:58
воронежская область
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Правительство и ГУМЧС РФ по Воронежской области опровергли появившуюся информацию об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. "Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности", - сообщило областное правительство в своем телеграм-канале. В свою очередь ГУМЧС РФ по Воронежской области сообщает, что "не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах". "Все сообщения об "эвакуациях" не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная", - говорится в сообщении управления.
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Воронежская область, Воронеж, Происшествия
Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже

Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации жителей нескольких улиц в Воронеже

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Правительство и ГУМЧС РФ по Воронежской области опровергли появившуюся информацию об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа.
«
"Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности", - сообщило областное правительство в своем телеграм-канале.
В свою очередь ГУМЧС РФ по Воронежской области сообщает, что "не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах". "Все сообщения об "эвакуациях" не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная", - говорится в сообщении управления.
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