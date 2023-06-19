https://ria.ru/20230619/evakuatsiya-1879215147.html

Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже

Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже - РИА Новости, 19.06.2023

Власти и МЧС опровергли информацию об эвакуации в Воронеже

Правительство и ГУМЧС РФ по Воронежской области опровергли появившуюся информацию об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T17:57

2023-06-19T17:57

2023-06-19T17:58

воронежская область

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876715635_0:169:3342:2048_1920x0_80_0_0_ea0123acd40e40170f20f9dbd3b1f358.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 июн - РИА Новости. Правительство и ГУМЧС РФ по Воронежской области опровергли появившуюся информацию об эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. "Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности", - сообщило областное правительство в своем телеграм-канале. В свою очередь ГУМЧС РФ по Воронежской области сообщает, что "не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах". "Все сообщения об "эвакуациях" не соответствуют действительности, обстановка абсолютно спокойная", - говорится в сообщении управления.

https://ria.ru/20230606/feyki-1876539228.html

воронежская область

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, воронеж, происшествия