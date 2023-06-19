https://ria.ru/20230619/evakuatsiya-1879138139.html

В Херсонской области эвакуировали более восьми тысяч человек

В Херсонской области эвакуировали более восьми тысяч человек - РИА Новости, 19.06.2023

В Херсонской области эвакуировали более восьми тысяч человек

Свыше 8 тысячи человек эвакуированы из подтопленных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, написал врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T13:58

2023-06-19T13:58

2023-06-19T13:58

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свыше 8 тысячи человек эвакуированы из подтопленных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "За прошедшие сутки с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано 346 человек, с момента начала спасательной операции – 8,1 тысячи человек, из них 583 детей и 290 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения находится более 1,9 тысячи человек", - сообщил Сальдо. По его словам, 110 человек госпитализированы. По последним данным властей, в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 35 человек.

https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html

херсонская область

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херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс