https://ria.ru/20230619/evakuatsiya-1879138139.html
В Херсонской области эвакуировали более восьми тысяч человек
В Херсонской области эвакуировали более восьми тысяч человек - РИА Новости, 19.06.2023
В Херсонской области эвакуировали более восьми тысяч человек
Свыше 8 тысячи человек эвакуированы из подтопленных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, написал врио губернатора Херсонской... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T13:58
2023-06-19T13:58
2023-06-19T13:58
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Свыше 8 тысячи человек эвакуированы из подтопленных населенных пунктов Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, написал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "За прошедшие сутки с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано 346 человек, с момента начала спасательной операции – 8,1 тысячи человек, из них 583 детей и 290 маломобильных граждан. В пунктах временного размещения находится более 1,9 тысячи человек", - сообщил Сальдо. По его словам, 110 человек госпитализированы. По последним данным властей, в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС погибли 35 человек.
https://ria.ru/20230617/pshenitsa-1878673857.html
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херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области эвакуировали более восьми тысяч человек
Сальдо: с подтопленных территорий Херсонской области эвакуировали восемь тысяч человек