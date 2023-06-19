https://ria.ru/20230619/entsiklopediya-1879189559.html
В России впервые издали энциклопедию торпедного оружия
В России впервые издали энциклопедию торпедного оружия - РИА Новости, 19.06.2023
В России впервые издали энциклопедию торпедного оружия
Первая в мировой и отечественной истории энциклопедия "Торпедное оружие" издана в России, сообщил РИА Новости руководитель проекта, автор и соавтор этого труда, РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:07
2023-06-19T16:07
2023-06-19T17:06
россия
шамиль алиев
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первая в мировой и отечественной истории энциклопедия "Торпедное оружие" издана в России, сообщил РИА Новости руководитель проекта, автор и соавтор этого труда, генеральный конструктор САПР (Системы автоматизированного проектирования) особого конструкторского бюро "Завод "Дагдизель" академик Шамиль Алиев. Алиев является одним из главных идеологов разработки торпедного оружия в России. "Впервые в мировой и отечественной истории вышла в свет энциклопедия торпедного оружия. Ученые и конструкторы в течение почти 30 лет трудились над созданием 13-томного издания. Здесь систематизирован столетний опыт создания и функционирования торпедного оружия, а также перспектив его дальнейшего развития", - сказал Алиев. По его словам, энциклопедия уникальна еще и тем, что в ней удалось соединить научные и практические знания почти всех специалистов в этой оружейной отрасли России – ученых из концерна "Гидроприбор", КТРВ, завода "Дагдизель". Алиеву 25 июня исполняется 80 лет.
https://ria.ru/20230616/kniga-1878678793.html
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россия, шамиль алиев, тактическое ракетное вооружение (корпорация)
Россия, Шамиль Алиев, Тактическое ракетное вооружение (корпорация)
В России впервые издали энциклопедию торпедного оружия
Академик Алиев сообщил об издании первой в мире российской энциклопедии торпедного оружия
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Первая в мировой и отечественной истории энциклопедия "Торпедное оружие" издана в России, сообщил РИА Новости руководитель проекта, автор и соавтор этого труда, генеральный конструктор САПР (Системы автоматизированного проектирования) особого конструкторского бюро "Завод "Дагдизель" академик Шамиль Алиев.
Алиев является одним из главных идеологов разработки торпедного оружия в России.
"Впервые в мировой и отечественной истории вышла в свет энциклопедия торпедного оружия. Ученые и конструкторы в течение почти 30 лет трудились над созданием 13-томного издания. Здесь систематизирован столетний опыт создания и функционирования торпедного оружия, а также перспектив его дальнейшего развития", - сказал Алиев.
По его словам, энциклопедия уникальна еще и тем, что в ней удалось соединить научные и практические знания почти всех специалистов в этой оружейной отрасли России – ученых из концерна "Гидроприбор", КТРВ
, завода "Дагдизель
".
Алиеву 25 июня исполняется 80 лет.
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