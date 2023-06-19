https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html

Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме

Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме - РИА Новости, 19.06.2023

Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме

В Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:23

2023-06-19T11:23

2023-06-19T11:47

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир рогов

запорожская область

вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "В районе населенного пункта Каменское на васильевском направлении запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на "Урале" с символикой Z под прикрытием того, что везут раненых бойцов", - написал Рогов. В результате короткого боестолкновения вся ДРГ противника уничтожена, добавил он.

https://ria.ru/20230615/skhron-1878237069.html

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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