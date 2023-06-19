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Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме
Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме - РИА Новости, 19.06.2023
Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме
В Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:23
2023-06-19T11:23
2023-06-19T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
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украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "В районе населенного пункта Каменское на васильевском направлении запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на "Урале" с символикой Z под прикрытием того, что везут раненых бойцов", - написал Рогов. В результате короткого боестолкновения вся ДРГ противника уничтожена, добавил он.
https://ria.ru/20230615/skhron-1878237069.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме
Рогов: в Запорожской области ликвидировали украинскую ДРГ, переодетую в российскую форму