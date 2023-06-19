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Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 19.06.2023 (обновлено: 11:47 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/drg-1879090891.html
Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме
Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме - РИА Новости, 19.06.2023
Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме
В Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:23
2023-06-19T11:47
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир рогов
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале. "В районе населенного пункта Каменское на васильевском направлении запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на "Урале" с символикой Z под прикрытием того, что везут раненых бойцов", - написал Рогов. В результате короткого боестолкновения вся ДРГ противника уничтожена, добавил он.
https://ria.ru/20230615/skhron-1878237069.html
запорожская область
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Рогов, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов рассказал о ликвидации украинской ДРГ в российской форме

Рогов: в Запорожской области ликвидировали украинскую ДРГ, переодетую в российскую форму

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости. В Запорожской области ликвидирована крупная украинская ДРГ, переодетая в российскую военную форму, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.
"В районе населенного пункта Каменское на васильевском направлении запорожского фронта ликвидирована крупная ДРГ противника. Спецгруппа боевиков ВСУ, переодетых в форму ВС РФ, пыталась проникнуть на наши позиции на "Урале" с символикой Z под прикрытием того, что везут раненых бойцов", - написал Рогов. В результате короткого боестолкновения вся ДРГ противника уничтожена, добавил он.
Патрульная машина Росгвардии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Белгородской области обнаружили схрон украинской ДРГ
15 июня, 10:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВладимир РоговЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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