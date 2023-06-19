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В Липецкой области в 2023 году отремонтируют важную региональную дорогу - РИА Новости, 19.06.2023
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Липецкая область
 
14:11 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/doroga-1879143416.html
В Липецкой области в 2023 году отремонтируют важную региональную дорогу
В Липецкой области в 2023 году отремонтируют важную региональную дорогу - РИА Новости, 19.06.2023
В Липецкой области в 2023 году отремонтируют важную региональную дорогу
В Добровском районе Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют автодорогу между райцентром Доброе и селом Большой Хомутец, в результате чего... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:11
2023-06-19T14:11
липецкая область
воронеж
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. В Добровском районе Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют автодорогу между райцентром Доброе и селом Большой Хомутец, в результате чего улучшится жизнь для более, чем 3,5 тысячи жителей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Он уточнил, что капремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", завершить его подрядчик должен в октябре этого года.Как отметил Артамонов, маршрут Доброе – Большой Хомутец пролегает через шесть сел Добровского района: Коренёвщино, Капитанщино, Горицы, Чечёры, Лебяжье с населением более 3,5 тысячи человек. По этой дороге жители попадают в райцентр Доброе, где находится поликлиника, больница, МФЦ и образовательные учреждения.В программу ремонтов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" эта дорога попала из-за большого количества жалоб на ее состояние. Серьезный ремонт здесь не проводился несколько десятилетий. Дорога проходит через пойму реки Воронеж, и каждую весну оказывается подтопленной – это тоже сказалось на состоянии покрытия.По словам губернатора, в ходе ремонта это будут учтено. Вместо старого покрытия уложат два слоя нового асфальтобетона, обочины укрепят щебнем, заасфальтируют примыкания. Также предстоит установить новое барьерное ограждение, знаки и нанести разметку. Кроме этого, дороге вернут нормативную шестиметровую ширину."Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны. Но мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и дальше", – подчеркнул Артамонов.Он добавил, что всего в этом году в Добровском районе планируют отремонтировать более 21 километра региональных дорог, а в целом по области – не менее 260 километров, из них 227 – по национальному проекту.
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воронеж, игорь артамонов
Липецкая область, Воронеж, Игорь Артамонов

В Липецкой области в 2023 году отремонтируют важную региональную дорогу

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги
Рабочие ремонтируют участок дороги - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 19 июн – РИА Новости. В Добровском районе Липецкой области в 2023 году капитально отремонтируют автодорогу между райцентром Доброе и селом Большой Хомутец, в результате чего улучшится жизнь для более, чем 3,5 тысячи жителей региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что капремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", завершить его подрядчик должен в октябре этого года.
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Как отметил Артамонов, маршрут Доброе – Большой Хомутец пролегает через шесть сел Добровского района: Коренёвщино, Капитанщино, Горицы, Чечёры, Лебяжье с населением более 3,5 тысячи человек. По этой дороге жители попадают в райцентр Доброе, где находится поликлиника, больница, МФЦ и образовательные учреждения.
В программу ремонтов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" эта дорога попала из-за большого количества жалоб на ее состояние. Серьезный ремонт здесь не проводился несколько десятилетий. Дорога проходит через пойму реки Воронеж, и каждую весну оказывается подтопленной – это тоже сказалось на состоянии покрытия.
По словам губернатора, в ходе ремонта это будут учтено. Вместо старого покрытия уложат два слоя нового асфальтобетона, обочины укрепят щебнем, заасфальтируют примыкания. Также предстоит установить новое барьерное ограждение, знаки и нанести разметку. Кроме этого, дороге вернут нормативную шестиметровую ширину.
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"Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны. Но мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и дальше", – подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что всего в этом году в Добровском районе планируют отремонтировать более 21 километра региональных дорог, а в целом по области – не менее 260 километров, из них 227 – по национальному проекту.
 
Липецкая областьВоронежИгорь Артамонов
 
 
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