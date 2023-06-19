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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.06.2023
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10:39 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/donetsk-1879074271.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:39
2023-06-19T10:39
донецк
куйбышевский район
украина
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. В 7.10 было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230619/obstrel-1879058934.html
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донецк
куйбышевский район
украина
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донецк, куйбышевский район, украина, нато, происшествия
Донецк, Куйбышевский район, Украина, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва в Донецке
Воронка от взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Воронка от взрыва в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
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В 7.10 было выпущено еще пять снарядов такого же калибра по Куйбышевскому району города.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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