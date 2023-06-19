https://ria.ru/20230619/butman-1878361123.html

Бутман — об отмене русской культуры: "В США восхищаются нашими музыкантами"

Бутман — об отмене русской культуры: "В США восхищаются нашими музыкантами" - РИА Новости, 19.06.2023

Бутман — об отмене русской культуры: "В США восхищаются нашими музыкантами"

Сегодня стартует II Московский международный джазовый фестиваль. Москва на несколько дней станет центром мировой музыки. Организатор форума, народный артист... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:00

2023-06-19T08:16

культура

игорь бутман

олег бутман

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Роман Харрасов. Сегодня стартует II Московский международный джазовый фестиваль. Москва на несколько дней станет центром мировой музыки. Организатор форума, народный артист России Игорь Бутман, в интервью РИА Новости рассказал о гостях, в том числе иностранных, джазе в целом и своих творческих планах. Москва — столица мира: как пройдет джазовый фестиваль— Все ли готово?— Да, мы год работали над фестивалем. В 2022-м создали его как разовое мероприятие в честь 100-летия джаза в России. Он прошел очень хорошо, с большим интересом аудитории, так что и правительство Москвы, и президентский Фонд культурных инициатив поддержали организацию второго форума в столице. Скорее всего, он станет ежегодным.Открыты бесплатные площадки по всему городу. Задействовали и парк "Зарядье", и ВДНХ, и "Музеон", и площадь у ЦУМа, и Северный речной вокзал, и даже "Депо.Москва". Только в зал "Зарядье" и сад "Эрмитаж" вход по билетам.В мире наш фестиваль — в тройке самых крупных по охвату аудитории. В прошлом году было 250 тысяч человек. В 2023-м придет больше, уверен.— Кто среди участников?— Наши мэтры джаза. К тому же будут и Полина Гагарина, и Валерий Сюткин, и Сергей Мазаев, и МОТ со специальными программами.В рамках фестиваля был всероссийский конкурс и серьезный отбор — приедут 100 лучших молодежных джазовых коллективов со всей России: Калининград, Казань, Ростов-на-Дону, Владивосток и другие города. Причем их проезд, проживание и питание оплачивают организаторы. Но самое главное, что они выступят на тех же площадках, что и хедлайнеры.— А как с подготовкой музыкантов в регионах?— Замечательно! Одно из доказательств — то, что из Новосибирска на большую сцену буквально ворвалась Варвара Убель. В регионе знаменитая школа и много фестивалей. Варвара будет выступать на Московском джазовом фестивале с квартетом моего брата — Олега Бутмана.Весной на "Триумф джаза" мы приглашали "Тува джаз бэнд", который произвел огромное впечатление на всех своим мастерством, на концерте там были Мария Захарова и послы разных стран. И я несколько раз в Абакане выступал вместе с этим оркестром, все были в восторге. Кстати, в регионе используют знаменитое горловое пение в джазе.Тайский джаз и гости из США: чем удивит фестиваль— Фестиваль международный. Каких иностранных гостей ждем? Проблемы были?— Никаких проблем. Приедут музыканты из разных стран, в том числе из тех, где "недружественные нам правительства".Кроме того, мы открыли совершенно новых джазменов. Например, будет группа из тайского города Чиангмай — Street Jazz Collective.Или еще индонезийский коллектив Keubitbit. Они на сцене используют красочные наряды и, конечно, свою музыку — с национальным колоритом и потрясающей импровизацией по лучшим образцам мирового джаза.Замечательная пианистка из Турции Эйлюль Эргюль не первый раз приедет в Москву. Она поразительно владеет фортепиано. С другой стороны — прекрасно поет: и стандарты, и обработки турецких песен. Звучит очень свежо и современно.Также будет замечательный квартет Офера Ландсберга из Израиля. Список можно продолжать долго.— Тайский джаз — о нем много говорят в последнее время. Что это за явление?— Street Jazz Collective, с одной стороны, виртуозы, с другой, используют сложные национальные ритмы и ударные инструменты. Это и делает их уникальными.Интересно, что покойный король Таиланда Рама IX был саксофонистом, написал много музыки. Когда мы на гастролях в этой стране играли его мелодии, люди сразу же их узнавали. Он сделал очень много для джаза в королевстве.— А представители родины джаза — США — будут?— Будут! Например, блестящий контрабасист Эдди Гомес. Я дружу с ним с 1992-го. Мы вместе приехали в Россию, я — после пятилетнего отсутствия здесь. Он играл и в моем альбоме 1994 года, и в последнем тоже — в половине композиций.Любовь и страхи: Россию не смогли огородить от мира— Как удается договариваться, чтобы музыканты приезжали в Россию и наш джаз оставался международным?— В России огромная армия поклонников музыки вообще, очень образованная и начитанная публика. И людям постоянно нужна культурная подпитка. А джаз, действительно, сохранили, в том числе и благодаря иностранным коллегам, которые побывали здесь на гастролях и восхищались российским зрителем.Кроме того, до пандемии мы каждый год ездили с Московским джазовым оркестром в США с концертами. Это звучит странно — как в Сибирь со своим снегом, но тем не менее. И нам удивлялись американские специалисты.— А нет у зарубежных коллег страха приезжать сюда?— Приезжать нет, а вот возвращаться домой — да. Может быть, они даже боятся потерять работу.Один друг приглашал меня на фестиваль в Швейцарию. На одной из пресс-конференций журналисты его заклевали. В итоге он позвонил и сказал, что боится за мою безопасность, хотя в этой стране минимальная преступность.Мы никого не осуждаем, понимаем обстановку, видим истерию, которая сейчас наблюдается. Это временно.Профессионалы должны творить, делиться творчеством, а не высказываться. Причем чаще всего с заявлениями выступают как раз не очень хорошие музыканты.Российский джаз: русский язык и частушки— Российская джазовая школа уже сложилась?— Да, безусловно. Она базируется на великом академическом образовании. Если слушать, например, российских джазовых пианистов, можно заметить, что пристальное внимание они уделяют звуку, подаче — в отличие от зарубежных коллег.Джазовые музыканты сейчас больше используют национальные мотивы — это наше достояние. Чтобы быть оригинальным и конкурентным на мировом уровне, мы должны не только знать классическую джазовую школу, но и дать что-то свое. А у нас есть страсть.— Но, если говорить о песнях, русского языка пока маловато…— Идет работа в этом направлении. Я долго думал, почему джаз воспринимаю как не нашу музыку. Да потому что поют на английском. Но сейчас наметилась тенденция — появляется много песен на русском.Но и мы, инструменталисты, начали записывать альбомы песен русских и советских композиторов, в том числе из кино и мультфильмов.А пианист Олег Аккуратов на концертах и вовсе импровизирует с частушками.— Какие планы лично у вас в ближайшее время?— За несколько лет накопилось много записанного, но по разным причинам не выпущенного материала. Собираюсь переслушать, что-то доработать, в конце концов все свести и выпустить несколько альбомов: и оркестровых, и с певцами.Недавно мы сделали цикл "Картинки с выставки" Мусоргского и оперу "Князь Игорь" Бородина в аранжировке Николая Левинковского.В августе пройдет ежегодный летний фестиваль "Джазовые сезоны" в Горках Ленинских, а в сентябре — Sochi Jazz Festival.Проектов много, а сейчас — Московский джазовый фестиваль.

https://ria.ru/20220430/dzhaz-1786080124.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

игорь бутман, олег бутман