https://ria.ru/20230619/bochkarev-1879112697.html
Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети
Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети - РИА Новости, 19.06.2023
Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети
Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:32
2023-06-19T12:32
2023-06-19T12:32
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым Мансуровским и серым Сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.По словам Бочкарева, витражные конструкции будут устроены в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.Скоро начнется и внутренняя архитектурная отделка трехуровневого вестибюля: на первом этаже будет пассажирская зона, на двух верхних – помещения эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком станции тремя эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров, добавляется в сообщении.Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.
https://ria.ru/20230609/moskva-1877159661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, андрей бочкарев
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым Мансуровским и серым Сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Бочкарев: на станции метро "Лианозово" начался монтаж алюминиевых панелей
По словам Бочкарева, витражные конструкции будут устроены в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.
Скоро начнется и внутренняя архитектурная отделка трехуровневого вестибюля: на первом этаже будет пассажирская зона, на двух верхних – помещения эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком станции тремя эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров, добавляется в сообщении.
Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России
аэропортом с собственной станцией метро.