https://ria.ru/20230619/bochkarev-1879112697.html

Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети

Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети - РИА Новости, 19.06.2023

Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети

Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:32

2023-06-19T12:32

2023-06-19T12:32

москва

андрей бочкарев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229619_0:0:2313:1302_1920x0_80_0_0_fd959a6080c64676f4f50c664912f4bc.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым Мансуровским и серым Сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.По словам Бочкарева, витражные конструкции будут устроены в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.Скоро начнется и внутренняя архитектурная отделка трехуровневого вестибюля: на первом этаже будет пассажирская зона, на двух верхних – помещения эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком станции тремя эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров, добавляется в сообщении.Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

https://ria.ru/20230609/moskva-1877159661.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, андрей бочкарев