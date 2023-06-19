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Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети - РИА Новости, 19.06.2023
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12:32 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/bochkarev-1879112697.html
Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети
Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети - РИА Новости, 19.06.2023
Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети
Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:32
2023-06-19T12:32
москва
андрей бочкарев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым Мансуровским и серым Сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.По словам Бочкарева, витражные конструкции будут устроены в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.Скоро начнется и внутренняя архитектурная отделка трехуровневого вестибюля: на первом этаже будет пассажирская зона, на двух верхних – помещения эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком станции тремя эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров, добавляется в сообщении.Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.
https://ria.ru/20230609/moskva-1877159661.html
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москва, андрей бочкарев
Москва, Андрей Бочкарев

Бочкарев: фасадные работы на станции метро "Пыхтино" выполнены на две трети

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Отделка фасада вестибюля строящейся станции метро "Пыхтино" выполнена на 65%, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Отделка фасада вестибюля тремя видами натурального материала практически выполнена. Стены облицованы светлым Мансуровским и серым Сибирским гранитом, а также черным габбро. Следующим этапом фасадных работ станет отделка части стен алюминиевыми ламелями и стеклянными витражами", – приводит его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам Бочкарева, витражные конструкции будут устроены в кассовом зале вестибюля и на платформенном участке, через них внутрь станции будет поступать естественный свет.
Скоро начнется и внутренняя архитектурная отделка трехуровневого вестибюля: на первом этаже будет пассажирская зона, на двух верхних – помещения эксплуатационного персонала. Вестибюль будет связан с платформенным участком станции тремя эскалаторами и лифтом для маломобильных пассажиров, добавляется в сообщении.
Строить участок Солнцевской линии протяженностью почти 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" начали в октябре 2019 года. Завершить строительство планируется в 2023 году, после чего Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.
 
МоскваАндрей Бочкарев
 
 
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