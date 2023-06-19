https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879097275.html

Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны

Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023

Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны

Пентагон из-за обеспокоенности мирового сообщества вынужден менять тактику при организации работ "двойного назначения" в области биологии, заявил начальник... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:49

2023-06-19T11:49

2023-06-19T11:49

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западная африка

африка

игорь кириллов

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пентагон из-за обеспокоенности мирового сообщества вынужден менять тактику при организации работ "двойного назначения" в области биологии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, из-за возрастающей обеспокоенности мирового сообщества Пентагон вынужден менять свою тактику при организации работ "двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил, как сотрудники компании "Метабиота" проводили несанкционированный отбор проб в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и незаконно транспортировали их в США. В 2022 году, по словам Кириллова, американская администрация официально прекратила деятельность "Метабиота" в Африке, так как методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Все функции компании были переданы некоммерческой организации "Хиада" из Камеруна, которая сообщила о приобретении "Метабиоты" в качестве дочерней организации, отметил начальник войск РХБЗ. Он уточнил, что "Хиада" официально объявила о спонсировании Пентагоном проектов, которые она переняла от "Метабиоты". Кириллов также привёл слова основателя "Метабиоты" Натана Вулфа о том, что "передача компании соответствует видению правительства США о локализации и укреплении местного потенциала". "Подобная схема "работы под прикрытием" позволяет Соединенным Штатам выводить из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей военно-биологических программ", - подчеркнул генерал-лейтенант.

https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879091984.html

https://ria.ru/20230619/infektsii-1879093808.html

сша

западная африка

африка

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Дарья Буймова

сша, западная африка, африка, игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, войска рхбз, в мире