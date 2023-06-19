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Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
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11:49 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879097275.html
Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны
Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны
Пентагон из-за обеспокоенности мирового сообщества вынужден менять тактику при организации работ "двойного назначения" в области биологии, заявил начальник... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:49
2023-06-19T11:49
сша
западная африка
африка
игорь кириллов
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
войска рхбз
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пентагон из-за обеспокоенности мирового сообщества вынужден менять тактику при организации работ "двойного назначения" в области биологии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Вместе с тем, из-за возрастающей обеспокоенности мирового сообщества Пентагон вынужден менять свою тактику при организации работ "двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге. Он напомнил, как сотрудники компании "Метабиота" проводили несанкционированный отбор проб в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и незаконно транспортировали их в США. В 2022 году, по словам Кириллова, американская администрация официально прекратила деятельность "Метабиота" в Африке, так как методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Все функции компании были переданы некоммерческой организации "Хиада" из Камеруна, которая сообщила о приобретении "Метабиоты" в качестве дочерней организации, отметил начальник войск РХБЗ. Он уточнил, что "Хиада" официально объявила о спонсировании Пентагоном проектов, которые она переняла от "Метабиоты". Кириллов также привёл слова основателя "Метабиоты" Натана Вулфа о том, что "передача компании соответствует видению правительства США о локализации и укреплении местного потенциала". "Подобная схема "работы под прикрытием" позволяет Соединенным Штатам выводить из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей военно-биологических программ", - подчеркнул генерал-лейтенант.
https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879091984.html
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сша, западная африка, африка, игорь кириллов, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, войска рхбз, в мире
США, Западная Африка, Африка, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, Войска РХБЗ, В мире
Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны

Минобороны: Пентагон вынужден менять тактику биологических работ двойного назначения

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пентагон из-за обеспокоенности мирового сообщества вынужден менять тактику при организации работ "двойного назначения" в области биологии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Вместе с тем, из-за возрастающей обеспокоенности мирового сообщества Пентагон вынужден менять свою тактику при организации работ "двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге.
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Пентагон пытается вывести животных, переносящих ВИЧ, заявили в Минобороны
Вчера, 11:27
Он напомнил, как сотрудники компании "Метабиота" проводили несанкционированный отбор проб в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и незаконно транспортировали их в США.
В 2022 году, по словам Кириллова, американская администрация официально прекратила деятельность "Метабиота" в Африке, так как методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Все функции компании были переданы некоммерческой организации "Хиада" из Камеруна, которая сообщила о приобретении "Метабиоты" в качестве дочерней организации, отметил начальник войск РХБЗ.
Он уточнил, что "Хиада" официально объявила о спонсировании Пентагоном проектов, которые она переняла от "Метабиоты".
Кириллов также привёл слова основателя "Метабиоты" Натана Вулфа о том, что "передача компании соответствует видению правительства США о локализации и укреплении местного потенциала".
"Подобная схема "работы под прикрытием" позволяет Соединенным Штатам выводить из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей военно-биологических программ", - подчеркнул генерал-лейтенант.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
США создают искусственные очаги опасных инфекций, сообщило Минобороны
Вчера, 11:34
 
СШАЗападная АфрикаАфрикаИгорь КирилловМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФВойска РХБЗВ мире
 
 
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