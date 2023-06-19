Пентагон вынужден менять тактику биологических работ, заявили в Минобороны
Минобороны: Пентагон вынужден менять тактику биологических работ двойного назначения
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Пентагон из-за обеспокоенности мирового сообщества вынужден менять тактику при организации работ "двойного назначения" в области биологии, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Вместе с тем, из-за возрастающей обеспокоенности мирового сообщества Пентагон вынужден менять свою тактику при организации работ "двойного назначения", - сказал Кириллов на брифинге.
Он напомнил, как сотрудники компании "Метабиота" проводили несанкционированный отбор проб в ходе вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году и незаконно транспортировали их в США.
В 2022 году, по словам Кириллова, американская администрация официально прекратила деятельность "Метабиота" в Африке, так как методы работы компании стали вызывать слишком много вопросов на уровне национальных правительств. Все функции компании были переданы некоммерческой организации "Хиада" из Камеруна, которая сообщила о приобретении "Метабиоты" в качестве дочерней организации, отметил начальник войск РХБЗ.
Он уточнил, что "Хиада" официально объявила о спонсировании Пентагоном проектов, которые она переняла от "Метабиоты".
Кириллов также привёл слова основателя "Метабиоты" Натана Вулфа о том, что "передача компании соответствует видению правительства США о локализации и укреплении местного потенциала".
"Подобная схема "работы под прикрытием" позволяет Соединенным Штатам выводить из-под подозрения основных заказчиков и исполнителей военно-биологических программ", - подчеркнул генерал-лейтенант.