https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879090700.html

В США почти не ведется контроль за биолабораториями, заявили в Минобороны

В США почти не ведется контроль за биолабораториями, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023

В США почти не ведется контроль за биолабораториями, заявили в Минобороны

В США практически не ведется контроль за частными лабораториями, работающими с особо опасными патогенами, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:20

2023-06-19T11:20

2023-06-19T11:23

сша

игорь кириллов

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В США практически не ведется контроль за частными лабораториями, работающими с особо опасными патогенами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам Кириллова, в США за последние несколько лет "существенно" увеличилось количество биолабораторий с уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4. "Мы уже отмечали, что в настоящий момент там находится 25 действующих и три строящихся лаборатории, а в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены вне национальной юрисдикции", - добавил Кириллов. Он подчеркнул, что в США находится 18 биолабораторий BSL-3-плюс. По его словам, в отличие от объектов BSL-4, в мерах укрепления доверия КБТО нет четко прописанного требования декларировать результаты деятельности таких лабораторий. "Характерно, что только 40 процентов лабораторий с данным уровнем биологической изоляции являются государственными. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами", - заявил Кириллов. Генерал также сообщил, что наиболее распространенным патогеном, изучаемым в лабораториях BSL-3-плюс, является вирус высокопатогенного гриппа птиц, который, по мнению экспертов, способен вызвать эпидемию.

https://ria.ru/20230619/likhoradka-1879090288.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, безопасность