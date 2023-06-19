https://ria.ru/20230619/biooruzhie-1879090700.html
В США почти не ведется контроль за биолабораториями, заявили в Минобороны
В США почти не ведется контроль за биолабораториями, заявили в Минобороны - РИА Новости, 19.06.2023
В США почти не ведется контроль за биолабораториями, заявили в Минобороны
В США практически не ведется контроль за частными лабораториями, работающими с особо опасными патогенами, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:20
2023-06-19T11:20
2023-06-19T11:23
сша
игорь кириллов
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В США практически не ведется контроль за частными лабораториями, работающими с особо опасными патогенами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По словам Кириллова, в США за последние несколько лет "существенно" увеличилось количество биолабораторий с уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4. "Мы уже отмечали, что в настоящий момент там находится 25 действующих и три строящихся лаборатории, а в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены вне национальной юрисдикции", - добавил Кириллов. Он подчеркнул, что в США находится 18 биолабораторий BSL-3-плюс. По его словам, в отличие от объектов BSL-4, в мерах укрепления доверия КБТО нет четко прописанного требования декларировать результаты деятельности таких лабораторий. "Характерно, что только 40 процентов лабораторий с данным уровнем биологической изоляции являются государственными. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами", - заявил Кириллов. Генерал также сообщил, что наиболее распространенным патогеном, изучаемым в лабораториях BSL-3-плюс, является вирус высокопатогенного гриппа птиц, который, по мнению экспертов, способен вызвать эпидемию.
https://ria.ru/20230619/likhoradka-1879090288.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, игорь кириллов, вооруженные силы рф, безопасность
США, Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В США почти не ведется контроль за биолабораториями, заявили в Минобороны
Минобороны: в США почти не ведется контроль за лабораториями с опасными патогенами
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости.
В США практически не ведется контроль за частными лабораториями, работающими с особо опасными патогенами, заявил
начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Кириллова, в США за последние несколько лет "существенно" увеличилось количество биолабораторий с уровнями изоляции BSL-3-плюс и BSL-4.
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"Мы уже отмечали, что в настоящий момент там находится 25 действующих и три строящихся лаборатории, а в ближайшие несколько лет планируется открыть еще 18 лабораторий BSL-4, большинство из которых будут расположены вне национальной юрисдикции", - добавил Кириллов.
Он подчеркнул, что в США находится 18 биолабораторий BSL-3-плюс. По его словам, в отличие от объектов BSL-4, в мерах укрепления доверия КБТО нет четко прописанного требования декларировать результаты деятельности таких лабораторий.
"Характерно, что только 40 процентов лабораторий с данным уровнем биологической изоляции являются государственными. Контроль за частными лабораториями практически не ведется, даже несмотря на то, что они проводят исследования с особо опасными патогенами", - заявил Кириллов.
Генерал также сообщил, что наиболее распространенным патогеном, изучаемым в лабораториях BSL-3-плюс, является вирус высокопатогенного гриппа птиц, который, по мнению экспертов, способен вызвать эпидемию.
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