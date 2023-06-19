https://ria.ru/20230619/bilayn-1878687680.html
Билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона "билайн engineering"
Билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона "билайн engineering" - РИА Новости, 19.06.2023
Билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона "билайн engineering"
Три студента МТУСИ признаны победителями студенческого хакатона "билайн engineering", организованного МТУСИ совместно с билайн, сообщает оператор. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:00
2023-06-19T10:00
2023-06-19T10:00
технологии
билайн
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754513138_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_57eb33192d99633e877c43506342c96a.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Три студента МТУСИ признаны победителями студенческого хакатона "билайн engineering", организованного МТУСИ совместно с билайн, сообщает оператор.Соревнования стартовали на Всероссийском научно-спортивном фестивале #МЫ_НА_СВЯЗИ в Технопарке "Сколково".В рамках хакатона студенты искали овершутинговые сектора, перепутанные сектора LTE и разрабатывали планы мобильной сети для населенных пунктов. Все задания были рассчитаны на участников, обладающих знаниями в области мобильной связи и пониманием топологии сети мобильного оператора.Эксперты билайна проанализировали полученные результаты и признали финалистами-победителями студентов МТУСИ Алексея Гурьева, Алексея Токарева и Викторию Данилову.Как отметил исполнительный вице-президент по технике в билайне Валерий Шоржин, билайн, будучи крупной инженерной компанией, уделяет большое внимание развитию отрасли."Сотрудничество с профильными вузами, такими как МТУСИ, для нас является стратегически важным: совместные образовательные проекты позволяют нам готовить молодых специалистов с нужными компетенциями под наши задачи, вузу – предоставлять качественную практическую часть учебного плана, студентам – проверять свои знания и навыки на реальных кейсах, знакомиться с компанией и рассматривать ее как будущего работодателя. Формат хакатона для билайна – один из форматов привлечения и отбора студентов на стажировку в тех. блок. Мы поздравляем победителей и ждем на стажировке в билайне", - приводятся в сообщении его слова.В свою очередь, ректор МТУСИ Сергей Ерохин подчеркнул, что МТУСИ и билайн объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество."В ближайших планах - создание научно-образовательного центра на основе компетенций компании, который будет отвечать за внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний. Специалисты билайна уже сейчас активно взаимодействуют со студентами вуза. Так, хакатон стал площадкой для практического обучения молодежи и приобретения актуальных навыков", - пояснил он.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754513138_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_d669170832b750653d5ff6b33618f019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, билайн, экономика
Технологии, Билайн, Экономика
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Три студента МТУСИ признаны победителями студенческого хакатона "билайн engineering", организованного МТУСИ совместно с билайн, сообщает оператор.
Соревнования стартовали на Всероссийском научно-спортивном фестивале #МЫ_НА_СВЯЗИ в Технопарке "Сколково".
В рамках хакатона студенты искали овершутинговые сектора, перепутанные сектора LTE и разрабатывали планы мобильной сети для населенных пунктов. Все задания были рассчитаны на участников, обладающих знаниями в области мобильной связи и пониманием топологии сети мобильного оператора.
Эксперты билайна проанализировали полученные результаты и признали финалистами-победителями студентов МТУСИ Алексея Гурьева, Алексея Токарева и Викторию Данилову.
Как отметил исполнительный вице-президент по технике в билайне
Валерий Шоржин, билайн, будучи крупной инженерной компанией, уделяет большое внимание развитию отрасли.
"Сотрудничество с профильными вузами, такими как МТУСИ, для нас является стратегически важным: совместные образовательные проекты позволяют нам готовить молодых специалистов с нужными компетенциями под наши задачи, вузу – предоставлять качественную практическую часть учебного плана, студентам – проверять свои знания и навыки на реальных кейсах, знакомиться с компанией и рассматривать ее как будущего работодателя. Формат хакатона для билайна – один из форматов привлечения и отбора студентов на стажировку в тех. блок. Мы поздравляем победителей и ждем на стажировке в билайне", - приводятся в сообщении его слова.
В свою очередь, ректор МТУСИ Сергей Ерохин подчеркнул, что МТУСИ и билайн объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество.
«
"В ближайших планах - создание научно-образовательного центра на основе компетенций компании, который будет отвечать за внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний. Специалисты билайна уже сейчас активно взаимодействуют со студентами вуза. Так, хакатон стал площадкой для практического обучения молодежи и приобретения актуальных навыков", - пояснил он.