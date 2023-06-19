https://ria.ru/20230619/bilayn-1878687680.html

Билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона "билайн engineering"

Билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона "билайн engineering" - РИА Новости, 19.06.2023

Билайн и МТУСИ подвели итоги хакатона "билайн engineering"

Три студента МТУСИ признаны победителями студенческого хакатона "билайн engineering", организованного МТУСИ совместно с билайн, сообщает оператор. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:00

2023-06-19T10:00

2023-06-19T10:00

технологии

билайн

экономика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Три студента МТУСИ признаны победителями студенческого хакатона "билайн engineering", организованного МТУСИ совместно с билайн, сообщает оператор.Соревнования стартовали на Всероссийском научно-спортивном фестивале #МЫ_НА_СВЯЗИ в Технопарке "Сколково".В рамках хакатона студенты искали овершутинговые сектора, перепутанные сектора LTE и разрабатывали планы мобильной сети для населенных пунктов. Все задания были рассчитаны на участников, обладающих знаниями в области мобильной связи и пониманием топологии сети мобильного оператора.Эксперты билайна проанализировали полученные результаты и признали финалистами-победителями студентов МТУСИ Алексея Гурьева, Алексея Токарева и Викторию Данилову.Как отметил исполнительный вице-президент по технике в билайне Валерий Шоржин, билайн, будучи крупной инженерной компанией, уделяет большое внимание развитию отрасли."Сотрудничество с профильными вузами, такими как МТУСИ, для нас является стратегически важным: совместные образовательные проекты позволяют нам готовить молодых специалистов с нужными компетенциями под наши задачи, вузу – предоставлять качественную практическую часть учебного плана, студентам – проверять свои знания и навыки на реальных кейсах, знакомиться с компанией и рассматривать ее как будущего работодателя. Формат хакатона для билайна – один из форматов привлечения и отбора студентов на стажировку в тех. блок. Мы поздравляем победителей и ждем на стажировке в билайне", - приводятся в сообщении его слова.В свою очередь, ректор МТУСИ Сергей Ерохин подчеркнул, что МТУСИ и билайн объединяет многолетнее плодотворное сотрудничество."В ближайших планах - создание научно-образовательного центра на основе компетенций компании, который будет отвечать за внедрение в образовательный процесс и научную деятельность современных технологий, программных продуктов и знаний. Специалисты билайна уже сейчас активно взаимодействуют со студентами вуза. Так, хакатон стал площадкой для практического обучения молодежи и приобретения актуальных навыков", - пояснил он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, билайн, экономика