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Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма - РИА Новости, 19.06.2023
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14:40 19.06.2023 (обновлено: 15:44 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/belorussiya-1879155351.html
Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма
Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма - РИА Новости, 19.06.2023
Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма
Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:40
2023-06-19T15:44
в мире
белоруссия
здоровье - общество
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии.Как уточняется, ведомство подготовило соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Так, наряду с наказанием за подобное преступление предусматривается принудительное лечение педофилов."Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации", — говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, надзорное ведомство утвердило план мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации, а также механизм реабилитации жертв таких преступлений. Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что приняли меры по улучшению доступности сексологической помощи населению.В свою очередь, президент страны Александр Лукашенко также одобрил многие инициативы надзорного ведомства. Речь идет о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми людьми, в том числе с применением электронных браслетов.
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в мире, белоруссия, здоровье - общество
В мире, Белоруссия, Здоровье - Общество
Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма

В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии с использованием химической кастрации

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Площадь Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии.
Как уточняется, ведомство подготовило соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Так, наряду с наказанием за подобное преступление предусматривается принудительное лечение педофилов.
«
"Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, надзорное ведомство утвердило план мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации, а также механизм реабилитации жертв таких преступлений. Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что приняли меры по улучшению доступности сексологической помощи населению.
В свою очередь, президент страны Александр Лукашенко также одобрил многие инициативы надзорного ведомства. Речь идет о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми людьми, в том числе с применением электронных браслетов.
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