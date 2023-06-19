https://ria.ru/20230619/belorussiya-1879155351.html

Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма

Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма - РИА Новости, 19.06.2023

Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма

Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:40

2023-06-19T14:40

2023-06-19T15:44

в мире

белоруссия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746078328_0:61:3048:1776_1920x0_80_0_0_ee1386d352114e22eb116b08050295c9.jpg

МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии.Как уточняется, ведомство подготовило соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Так, наряду с наказанием за подобное преступление предусматривается принудительное лечение педофилов."Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации", — говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, надзорное ведомство утвердило план мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации, а также механизм реабилитации жертв таких преступлений. Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что приняли меры по улучшению доступности сексологической помощи населению.В свою очередь, президент страны Александр Лукашенко также одобрил многие инициативы надзорного ведомства. Речь идет о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми людьми, в том числе с применением электронных браслетов.

https://ria.ru/20221130/zakony-1835261895.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, здоровье - общество