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Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма
Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма - РИА Новости, 19.06.2023
Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма
Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:40
2023-06-19T14:40
2023-06-19T15:44
в мире
белоруссия
здоровье - общество
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МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии утвердила клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии.Как уточняется, ведомство подготовило соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Так, наряду с наказанием за подобное преступление предусматривается принудительное лечение педофилов."Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации", — говорится в сообщении пресс-службы.Кроме того, надзорное ведомство утвердило план мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации, а также механизм реабилитации жертв таких преступлений. Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что приняли меры по улучшению доступности сексологической помощи населению.В свою очередь, президент страны Александр Лукашенко также одобрил многие инициативы надзорного ведомства. Речь идет о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми людьми, в том числе с применением электронных браслетов.
https://ria.ru/20221130/zakony-1835261895.html
белоруссия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, здоровье - общество
В мире, Белоруссия, Здоровье - Общество
Лукашенко поддержал введение ответственности за пропаганду гомосексуализма
В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии с использованием химической кастрации
МИНСК, 19 июн – РИА Новости.
Генпрокуратура Белоруссии утвердила
клинический протокол с алгоритмами лечения педофилии.
Как уточняется, ведомство подготовило соответствующие изменения в Уголовный кодекс. Так, наряду с наказанием за подобное преступление предусматривается принудительное лечение педофилов.
«
"Разработан и утвержден клинический протокол, содержащий алгоритм лечения педофилии, в том числе применение химической кастрации", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, надзорное ведомство утвердило план мероприятий по защите несовершеннолетних от сексуального насилия и эксплуатации, а также механизм реабилитации жертв таких преступлений. Также в Генпрокуратуре подчеркнули, что приняли меры по улучшению доступности сексологической помощи населению.
В свою очередь, президент страны Александр Лукашенко также одобрил многие инициативы надзорного ведомства. Речь идет о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей; установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри; внедрения в образовательный процесс обязательного курса на тему полового воспитания детей и молодежи; усиления контроля за ранее судимыми людьми, в том числе с применением электронных браслетов.
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