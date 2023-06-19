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Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2023
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12:54 19.06.2023 (обновлено: 16:31 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879117142.html
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2023
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T12:54
2023-06-19T16:31
в мире
брикс
бангладеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн — РИА Новости. Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.&quot;В настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его (одобрение на вступление. — Прим. ред.) в ближайшее время&quot;, — сказал собеседник агентства.По информации издания Dhaka Tribune, запрос передали после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве в прошлую среду."Источник сообщил, что в ходе обсуждения с премьер-министром Шейх Хасиной президент ЮАР положительно отнесся к этому вопросу. Министр иностранных дел Абдул Момен сообщил, что в связи с этим было направлено официальное письмо с выражением заинтересованности действующему председателю БРИКС и министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор", — уточнила газета.Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года. Сейчас Бангладеш признана "другом БРИКС", ее делегация приняла участие во встрече министров иностранных дел "друзей БРИКС" в пятницу.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Бангладеш, выражали также Алжир, Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Египет и Саудовская Аравия.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано России.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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в мире, брикс, бангладеш
В мире, БРИКС, Бангладеш
Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн — РИА Новости. Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны.
«

"В настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его (одобрение на вступление. — Прим. ред.) в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.

По информации издания Dhaka Tribune, запрос передали после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве в прошлую среду.
"Источник сообщил, что в ходе обсуждения с премьер-министром Шейх Хасиной президент ЮАР положительно отнесся к этому вопросу. Министр иностранных дел Абдул Момен сообщил, что в связи с этим было направлено официальное письмо с выражением заинтересованности действующему председателю БРИКС и министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор", — уточнила газета.
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Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года.
Сейчас Бангладеш признана "другом БРИКС", ее делегация приняла участие во встрече министров иностранных дел "друзей БРИКС" в пятницу.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Бангладеш, выражали также Алжир, Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Египет и Саудовская Аравия.
ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано России.
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