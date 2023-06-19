https://ria.ru/20230619/bangladesh-1879117142.html

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС - РИА Новости, 19.06.2023

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС

Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T12:54

2023-06-19T12:54

2023-06-19T16:31

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брикс

бангладеш

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 июн — РИА Новости. Бангладеш официально подала заявку на вступление в БРИКС на прошлой неделе, сообщили РИА Новости в канцелярии премьер-министра страны."В настоящее время ведутся переговоры, надеемся получить его (одобрение на вступление. — Прим. ред.) в ближайшее время", — сказал собеседник агентства.По информации издания Dhaka Tribune, запрос передали после встречи премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Женеве в прошлую среду."Источник сообщил, что в ходе обсуждения с премьер-министром Шейх Хасиной президент ЮАР положительно отнесся к этому вопросу. Министр иностранных дел Абдул Момен сообщил, что в связи с этим было направлено официальное письмо с выражением заинтересованности действующему председателю БРИКС и министру иностранных дел ЮАР Наледи Пандор", — уточнила газета.Ожидается, что расширение БРИКС будет обсуждаться на предстоящем саммите, который должен состояться в Южной Африке в августе этого года. Сейчас Бангладеш признана "другом БРИКС", ее делегация приняла участие во встрече министров иностранных дел "друзей БРИКС" в пятницу.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Желание присоединиться к экономическому блоку, помимо Бангладеш, выражали также Алжир, Аргентина, Иран, Индонезия, Турция, Египет и Саудовская Аравия.ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023-го, а затем будет передано России.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

https://ria.ru/20230528/briks-1874440233.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, брикс, бангладеш