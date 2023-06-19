https://ria.ru/20230619/ballon-1879052352.html

В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон

В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон - РИА Новости, 19.06.2023

В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон

В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон, пострадали три человека, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T08:13

2023-06-19T08:13

2023-06-19T08:13

происшествия

республика крым

симферополь

олег крючков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон, пострадали три человека, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "В четыре часа утра, в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", - написал Крючков.По его словам, все пострадавшие с ожогами разной степени госпитализированы.

https://ria.ru/20230619/pozhar-1879040916.html

республика крым

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым, симферополь, олег крючков