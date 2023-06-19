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В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон - РИА Новости, 19.06.2023
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон, пострадали три человека, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:13
2023-06-19T08:13
2023-06-19T08:13
происшествия
республика крым
симферополь
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон, пострадали три человека, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "В четыре часа утра, в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", - написал Крючков.По его словам, все пострадавшие с ожогами разной степени госпитализированы.
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республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, симферополь, олег крючков
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Олег Крючков
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон, есть пострадавшие