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В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон - РИА Новости, 19.06.2023
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08:13 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/ballon-1879052352.html
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон - РИА Новости, 19.06.2023
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон
В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон, пострадали три человека, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T08:13
2023-06-19T08:13
происшествия
республика крым
симферополь
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон, пострадали три человека, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале. "В четыре часа утра, в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", - написал Крючков.По его словам, все пострадавшие с ожогами разной степени госпитализированы.
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республика крым
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происшествия, республика крым, симферополь, олег крючков
Происшествия, Республика Крым, Симферополь, Олег Крючков
В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон

В автомобиле в пригороде Симферополя взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости. В пригороде Симферополя в машине взорвался газовый баллон, пострадали три человека, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в телеграм-канале.
"В четыре часа утра, в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле. Пострадали три человека", - написал Крючков.
По его словам, все пострадавшие с ожогами разной степени госпитализированы.
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ПроисшествияРеспублика КрымСимферопольОлег Крючков
 
 
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