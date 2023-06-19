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Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 19.06.2023
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Новости Подмосковья
 
16:03 19.06.2023 (обновлено: 16:06 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/avtovokzal-1879187572.html
Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах
Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 19.06.2023
Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах
В городском округе Бронницы Московской области открыли новый транспортно-пересадочный узел с автовокзалом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T16:03
2023-06-19T16:06
новости подмосковья
мострансавто
андрей воробьев
лыткарино
бронницы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В городском округе Бронницы Московской области открыли новый транспортно-пересадочный узел с автовокзалом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. О первом дне его работы доложили губернатору региона Андрею Воробьеву на совещании с руководящим составом подмосковного правительства и главами округов. В августе 2022 года во время рабочей поездки в Бронницы жители и водители автобусов рассказали губернатору о необходимости строительства нового автовокзала. Старая автостанция, построенная в 1987 году, уже не отвечала современным требованиям комфорта. Поэтому она была демонтирована и на ее месте по поручению Воробьева в рекордно короткие сроки построили новый пассажирский комплекс."Это, пожалуй, самое главное и центральное место Бронниц. Важно, чтобы, сдавая такие объекты, мы видели максимальную эффективность с точки зрения опрятности, соблюдения стандартов, ну и, конечно же, возможностей малого бизнеса. Необходимо на хорошем уровне предоставлять услуги нашим жителям. Построить автовокзал - это было справедливое требование жителей. В Подмосковье есть такие города, как Бронницы, где отсутствует железная дорога, и там, конечно, автобусное сообщение имеет особое значение", - сказал Воробьев.В современном двухэтажном здании ТПУ размещается все, о чем просили жители и водители: зоны обслуживания и торговли, комфортный зал ожидания, комната матери и ребенка, туалеты, камера хранения. Есть удобное табло с расписанием, по всей территории работает Wi-Fi. На улице находится крытый перрон для ожидания автобусов площадью 200 квадратных метров. На прилегающей территории проведено благоустройство."Все торговые площади у нас уже сданы в аренду, на втором этаже функционирует кафе, работает выпечка, продаются кондитерские изделия. Также установлены вендинговые аппараты. До конца месяца появятся аптека, продуктовый магазин и парикмахерская. Этот объект очень востребованный - уже в первый час после открытия его посетило свыше 250 человек. Здание отличается необыкновенной архитектурой, оно является настоящим украшением нашего города", - отметил глава Бронниц Дмитрий Лысенков.Площадь нового объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров - это в 15 раз больше прежнего здания. Через ТПУ проходит 16 маршрутов "Мострансавто", ежедневно транспортом пользуются более 3 тысяч человек. В Московской области сейчас также ведется реконструкция автостанций в Лыткарине, Пушкине и Подольске. В проработке - модернизация автовокзалов в Чехове и Мытищах.
https://ria.ru/20230619/podmoskove-1879136764.html
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мострансавто, андрей воробьев, лыткарино, бронницы, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Мострансавто, Андрей Воробьев, Лыткарино, Бронницы, Московская область (Подмосковье)

Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской областиНовый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах
Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В городском округе Бронницы Московской области открыли новый транспортно-пересадочный узел с автовокзалом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
О первом дне его работы доложили губернатору региона Андрею Воробьеву на совещании с руководящим составом подмосковного правительства и главами округов. В августе 2022 года во время рабочей поездки в Бронницы жители и водители автобусов рассказали губернатору о необходимости строительства нового автовокзала. Старая автостанция, построенная в 1987 году, уже не отвечала современным требованиям комфорта. Поэтому она была демонтирована и на ее месте по поручению Воробьева в рекордно короткие сроки построили новый пассажирский комплекс.
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской областиНовый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах
Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Новый ТПУ с автовокзалом открыли в подмосковных Бронницах
"Это, пожалуй, самое главное и центральное место Бронниц. Важно, чтобы, сдавая такие объекты, мы видели максимальную эффективность с точки зрения опрятности, соблюдения стандартов, ну и, конечно же, возможностей малого бизнеса. Необходимо на хорошем уровне предоставлять услуги нашим жителям. Построить автовокзал - это было справедливое требование жителей. В Подмосковье есть такие города, как Бронницы, где отсутствует железная дорога, и там, конечно, автобусное сообщение имеет особое значение", - сказал Воробьев.
В современном двухэтажном здании ТПУ размещается все, о чем просили жители и водители: зоны обслуживания и торговли, комфортный зал ожидания, комната матери и ребенка, туалеты, камера хранения. Есть удобное табло с расписанием, по всей территории работает Wi-Fi. На улице находится крытый перрон для ожидания автобусов площадью 200 квадратных метров. На прилегающей территории проведено благоустройство.
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"Все торговые площади у нас уже сданы в аренду, на втором этаже функционирует кафе, работает выпечка, продаются кондитерские изделия. Также установлены вендинговые аппараты. До конца месяца появятся аптека, продуктовый магазин и парикмахерская. Этот объект очень востребованный - уже в первый час после открытия его посетило свыше 250 человек. Здание отличается необыкновенной архитектурой, оно является настоящим украшением нашего города", - отметил глава Бронниц Дмитрий Лысенков.
Площадь нового объекта составляет 1,5 тысячи квадратных метров - это в 15 раз больше прежнего здания. Через ТПУ проходит 16 маршрутов "Мострансавто", ежедневно транспортом пользуются более 3 тысяч человек. В Московской области сейчас также ведется реконструкция автостанций в Лыткарине, Пушкине и Подольске. В проработке - модернизация автовокзалов в Чехове и Мытищах.
 
Новости ПодмосковьяМострансавтоАндрей ВоробьевЛыткариноБронницыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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