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Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации
Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации - РИА Новости, 19.06.2023
Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации
Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:55
2023-06-19T11:55
2023-06-19T11:55
надежные люди
республика бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале. "Из Бурятии на передовую парням отправились еще 30 машин. Автомобили из разных районов республики и Улан-Удэ. Бурятия умеет объединяться", - написал он.Ранее правительство республики сообщало, что в Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. Их основателями стали два брата Николай и Сергей Воротниковы. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Они ремонтируют старые автомобили , "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии.
республика бурятия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика бурятия, алексей цыденов
Надежные люди, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации
Глава Бурятии Цыденов: из региона отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону СВО
УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости.
Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил
глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале.
"Из Бурятии на передовую парням отправились еще 30 машин. Автомобили из разных районов республики и Улан-Удэ. Бурятия умеет объединяться", - написал он.
Ранее правительство республики сообщало, что в Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. Их основателями стали два брата Николай и Сергей Воротниковы. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Они ремонтируют старые автомобили , "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии.