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Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации - РИА Новости, 19.06.2023
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Надежные люди
 
11:55 19.06.2023
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Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации
Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации - РИА Новости, 19.06.2023
Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации
Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:55
2023-06-19T11:55
надежные люди
республика бурятия
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале. "Из Бурятии на передовую парням отправились еще 30 машин. Автомобили из разных районов республики и Улан-Удэ. Бурятия умеет объединяться", - написал он.Ранее правительство республики сообщало, что в Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. Их основателями стали два брата Николай и Сергей Воротниковы. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Они ремонтируют старые автомобили , "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии.
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республика бурятия, алексей цыденов
Надежные люди, Республика Бурятия, Алексей Цыденов
Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации

Глава Бурятии Цыденов: из региона отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону СВО

© РИА Новости / Кирилл Нортон | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале.
"Из Бурятии на передовую парням отправились еще 30 машин. Автомобили из разных районов республики и Улан-Удэ. Бурятия умеет объединяться", - написал он.
Ранее правительство республики сообщало, что в Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. Их основателями стали два брата Николай и Сергей Воротниковы. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Они ремонтируют старые автомобили , "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии.
 
Надежные людиРеспублика БурятияАлексей Цыденов
 
 
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