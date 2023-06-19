https://ria.ru/20230619/avtomobili-1879098984.html

Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации

Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации - РИА Новости, 19.06.2023

Из Бурятии отправили 30 автомобилей военнослужащим в зону спецоперации

Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов в... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:55

2023-06-19T11:55

2023-06-19T11:55

надежные люди

республика бурятия

алексей цыденов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802151517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6ff4f1978f8fcd13eee5e4274d2b50e.jpg

УЛАН-УДЭ, 19 июн – РИА Новости. Тридцать автомобилей отправила Бурятия военнослужащим в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале. "Из Бурятии на передовую парням отправились еще 30 машин. Автомобили из разных районов республики и Улан-Удэ. Бурятия умеет объединяться", - написал он.Ранее правительство республики сообщало, что в Бурятии создали добровольческое движение по восстановлению автомобилей для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации. Их основателями стали два брата Николай и Сергей Воротниковы. К деятельности мужчин активно подключились Кабанский, Прибайкальский и Бичурский районы. Они ремонтируют старые автомобили , "начиняя" их новым комплектующими и запчастями. Полностью боеспособные транспортные средства передаются воинским подразделениям Бурятии.

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика бурятия, алексей цыденов