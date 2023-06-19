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ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении

ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023

ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении

Группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T14:39

2023-06-19T14:39

2023-06-19T14:40

специальная военная операция на украине

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россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

старомихайловка

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

старомихайловка

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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомихайловка