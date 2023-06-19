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ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 19.06.2023 (обновлено: 14:40 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/ataki-1879155243.html
ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении
ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023
ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:39
2023-06-19T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
старомихайловка
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомихайловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Старомихайловка
ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении

Минобороны: российские войска за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - рассказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСтаромихайловка
 
 
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