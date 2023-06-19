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ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении
ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 19.06.2023
ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении
Группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T14:39
2023-06-19T14:39
2023-06-19T14:40
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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старомихайловка
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Юг" за сутки успешно отразила четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в Минобороны России. "На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск успешно отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка Донецкой народной республики", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомихайловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Старомихайловка
ВС России отразили четыре атаки украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: российские войска за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении