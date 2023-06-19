https://ria.ru/20230619/artemovsk-1879094964.html

В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска

В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска - РИА Новости, 19.06.2023

В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска

ВСУ целенаправленно использовали мирное население Артемовска, чтобы затруднить российским военным наступление, рассказала журналистам омбудсмен Дарья Морозова. РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T11:38

2023-06-19T11:38

2023-06-19T11:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. ВСУ целенаправленно использовали мирное население Артемовска, чтобы затруднить российским военным наступление, рассказала журналистам омбудсмен Дарья Морозова. "После того, как мы собрали информацию, у нас сложилась определенная картина... Украина использовала мирное население, чтобы наши войска не могли вести быстрые наступательные действия. Соответственно использовала (Украина - ред.) мирное население как живой щит", - заявила Дарья Морозова. По ее словам, такой вывод был сделан после опроса жителей эвакуированных из Артемовска. Она также отметила, что аналогичная тактика ВСУ зафиксирована "практически в каждом вновь освобожденном поселке", кроме того имеется тенденция к "ужесточению действий" ВСУ и нацбатальонов по отношению к мирным жителям. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230601/marochko-1875451473.html

россия

артемовск

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, дарья морозова, ситуация в днр и лнр