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В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска - РИА Новости, 19.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 19.06.2023
https://ria.ru/20230619/artemovsk-1879094964.html
В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска
В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска - РИА Новости, 19.06.2023
В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска
ВСУ целенаправленно использовали мирное население Артемовска, чтобы затруднить российским военным наступление, рассказала журналистам омбудсмен Дарья Морозова. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T11:38
2023-06-19T11:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. ВСУ целенаправленно использовали мирное население Артемовска, чтобы затруднить российским военным наступление, рассказала журналистам омбудсмен Дарья Морозова. "После того, как мы собрали информацию, у нас сложилась определенная картина... Украина использовала мирное население, чтобы наши войска не могли вести быстрые наступательные действия. Соответственно использовала (Украина - ред.) мирное население как живой щит", - заявила Дарья Морозова. По ее словам, такой вывод был сделан после опроса жителей эвакуированных из Артемовска. Она также отметила, что аналогичная тактика ВСУ зафиксирована "практически в каждом вновь освобожденном поселке", кроме того имеется тенденция к "ужесточению действий" ВСУ и нацбатальонов по отношению к мирным жителям. Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230601/marochko-1875451473.html
россия
артемовск
донецкая народная республика
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безопасность, россия, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Дарья Морозова, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке рассказали, как ВСУ подставляли под обстрелы жителей Артемовска

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ в Артемовске использовали местных жителей как живой щит

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. ВСУ целенаправленно использовали мирное население Артемовска, чтобы затруднить российским военным наступление, рассказала журналистам омбудсмен Дарья Морозова.
"После того, как мы собрали информацию, у нас сложилась определенная картина... Украина использовала мирное население, чтобы наши войска не могли вести быстрые наступательные действия. Соответственно использовала (Украина - ред.) мирное население как живой щит", - заявила Дарья Морозова.
По ее словам, такой вывод был сделан после опроса жителей эвакуированных из Артемовска. Она также отметила, что аналогичная тактика ВСУ зафиксирована "практически в каждом вновь освобожденном поселке", кроме того имеется тенденция к "ужесточению действий" ВСУ и нацбатальонов по отношению к мирным жителям.
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года после многомесячных боевых действий штурмовиков группы "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск Вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и ВС РФ с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДарья МорозоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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