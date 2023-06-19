https://ria.ru/20230619/ammiakoprovod-1879081219.html
СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев
СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев - РИА Новости, 19.06.2023
СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев
Министерство обороны Германии придерживается мнения, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы, сообщает издание Bild РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T10:59
2023-06-19T10:59
2023-06-19T10:59
в мире
россия
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876712667_0:0:1490:838_1920x0_80_0_0_b3bb184f1de57cc2796a066b90ad201a.png
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Министерство обороны Германии придерживается мнения, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы, сообщает издание Bild am Sonntag, в чьем распоряжении оказался доклад ведомства. "В своем составленном для внутреннего пользования анализе ситуации Минобороны пишет, что нельзя исключать "украинского участия в разрушении трубопровода", - пишет издание. В качестве основания для такой оценки в докладе указывается на то, что трубопровод в месте подрыва проходит по территории, контролируемой Киевом. "Кроме того, перезапуск газопровода был бы особенно выгоден россиянам", - пишет далее Bild. Также в докладе упоминается, что украинские диверсанты могли совершить диверсии на двух железнодорожных линиях – в Крыму и Запорожье. Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230616/sdelka-1878656824.html
https://ria.ru/20230609/podryv-1877173078.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876705337_235:0:1454:914_1920x0_80_0_0_b03c38596d72483519366a440356e006.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, германия
В мире, Россия, Украина, Германия
СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев
Bild: Минобороны ФРГ допустило, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев
БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости.
Министерство обороны Германии придерживается мнения, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы, сообщает издание Bild am Sonntag
, в чьем распоряжении оказался доклад ведомства.
"В своем составленном для внутреннего пользования анализе ситуации Минобороны пишет, что нельзя исключать "украинского участия в разрушении трубопровода", - пишет издание.
В качестве основания для такой оценки в докладе указывается на то, что трубопровод в месте подрыва проходит по территории, контролируемой Киевом.
"Кроме того, перезапуск газопровода был бы особенно выгоден россиянам", - пишет далее Bild.
Лавров прокомментировал подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса
Также в докладе упоминается, что украинские диверсанты могли совершить диверсии на двух железнодорожных линиях – в Крыму и Запорожье.
Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции
, Украины
и ООН
, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле
. Президент РФ Владимир Путин
в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки
.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка
к SWIFT
, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве
, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
МИД: Россия учтет подрыв аммиакопровода при обсуждении зерновой сделки