https://ria.ru/20230619/ammiakoprovod-1879081219.html

СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев

СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев - РИА Новости, 19.06.2023

СМИ: в ФРГ допустили, что аммиакопровод "Тольятти — Одесса" подорвал Киев

Министерство обороны Германии придерживается мнения, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы, сообщает издание Bild РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T10:59

2023-06-19T10:59

2023-06-19T10:59

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БЕРЛИН, 19 июн - РИА Новости. Министерство обороны Германии придерживается мнения, что аммиакопровод "Тольятти – Одесса" в Харьковской области могли подорвать украинцы, сообщает издание Bild am Sonntag, в чьем распоряжении оказался доклад ведомства. "В своем составленном для внутреннего пользования анализе ситуации Минобороны пишет, что нельзя исключать "украинского участия в разрушении трубопровода", - пишет издание. В качестве основания для такой оценки в докладе указывается на то, что трубопровод в месте подрыва проходит по территории, контролируемой Киевом. "Кроме того, перезапуск газопровода был бы особенно выгоден россиянам", - пишет далее Bild. Также в докладе упоминается, что украинские диверсанты могли совершить диверсии на двух железнодорожных линиях – в Крыму и Запорожье. Ранее Минобороны РФ заявило, что украинская диверсионная группа подорвала в Харьковской области аммиакопровод Тольятти - Одесса. Пресс-служба ПАО "Трансаммиак", который является оператором российского участка аммиакопровода, сообщила РИА Новости, что российский участок отсечен от украинской части и находится в исправном состоянии под постоянным контролем. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230616/sdelka-1878656824.html

https://ria.ru/20230609/podryv-1877173078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, украина, германия