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Украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ
Украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023
Украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ
Католический священник проводил агитационную работу среди украинских новобранцев на учебном полигоне, при этом православных или других священнослужителей к... РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T05:28
2023-06-19T05:28
2023-06-19T05:28
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Католический священник проводил агитационную работу среди украинских новобранцев на учебном полигоне, при этом православных или других священнослужителей к мобилизованным не приводили, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Артем. "К нам на полигон приезжал один раз католический священник. По желанию раздавал крестики и пластмассовые фишечки верующим. Проводил беседы по желанию, кто хотел. Кто не хотел - он просто рассказывал про Бога или что-то такое", - рассказал пленный. Он добавил, что православных священников к военным не приводили. "Называли (священника) капеллан… Он просто раздавал эти фишки. Потом, когда нас взяли в плен, у ребят (они) были. Сказали, что это из Америки. Какая-то католическая фишка. Но я не брал… (Капеллан раздавал) листовки или библию, крестик давал кому-то. Ну, кто хотел", - рассказал Артем. Военнопленный решил, что священник был католический, так как фишки, которые он раздавал, были от католической церкви. "Там на английском было написано", - вспомнил украинский пленный. Артем рассказал, что он и его подразделение провоевало всего четыре часа. Большая часть его отделения была уничтожена, после чего его и его сослуживца взяли в плен российские войска. В плен Артем сдался 5 июня 2023 года под Торецком.
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америка
Украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ
Украинский пленный заявил, что среди новобранцев в ВСУ агитировал католический священник
ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Католический священник проводил агитационную работу среди украинских новобранцев на учебном полигоне, при этом православных или других священнослужителей к мобилизованным не приводили, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Артем.
«
"К нам на полигон приезжал один раз католический священник. По желанию раздавал крестики и пластмассовые фишечки верующим. Проводил беседы по желанию, кто хотел. Кто не хотел - он просто рассказывал про Бога или что-то такое", - рассказал пленный.
Он добавил, что православных священников к военным не приводили.
"Называли (священника) капеллан… Он просто раздавал эти фишки. Потом, когда нас взяли в плен, у ребят (они) были. Сказали, что это из Америки
. Какая-то католическая фишка. Но я не брал… (Капеллан раздавал) листовки или библию, крестик давал кому-то. Ну, кто хотел", - рассказал Артем.
Военнопленный решил, что священник был католический, так как фишки, которые он раздавал, были от католической церкви. "Там на английском было написано", - вспомнил украинский пленный.
Артем рассказал, что он и его подразделение провоевало всего четыре часа. Большая часть его отделения была уничтожена, после чего его и его сослуживца взяли в плен российские войска. В плен Артем сдался 5 июня 2023 года под Торецком.
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