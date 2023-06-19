https://ria.ru/20230619/agitatsiya-1879046298.html

Украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ

Украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ - РИА Новости, 19.06.2023

Украинский пленный рассказал об агитации католического священника в ВСУ

Католический священник проводил агитационную работу среди украинских новобранцев на учебном полигоне, при этом православных или других священнослужителей к... РИА Новости, 19.06.2023

2023-06-19T05:28

2023-06-19T05:28

2023-06-19T05:28

религия

америка

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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Католический священник проводил агитационную работу среди украинских новобранцев на учебном полигоне, при этом православных или других священнослужителей к мобилизованным не приводили, сообщил РИА Новости украинский военнопленный Артем. "К нам на полигон приезжал один раз католический священник. По желанию раздавал крестики и пластмассовые фишечки верующим. Проводил беседы по желанию, кто хотел. Кто не хотел - он просто рассказывал про Бога или что-то такое", - рассказал пленный. Он добавил, что православных священников к военным не приводили. "Называли (священника) капеллан… Он просто раздавал эти фишки. Потом, когда нас взяли в плен, у ребят (они) были. Сказали, что это из Америки. Какая-то католическая фишка. Но я не брал… (Капеллан раздавал) листовки или библию, крестик давал кому-то. Ну, кто хотел", - рассказал Артем. Военнопленный решил, что священник был католический, так как фишки, которые он раздавал, были от католической церкви. "Там на английском было написано", - вспомнил украинский пленный. Артем рассказал, что он и его подразделение провоевало всего четыре часа. Большая часть его отделения была уничтожена, после чего его и его сослуживца взяли в плен российские войска. В плен Артем сдался 5 июня 2023 года под Торецком.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877614069.html

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