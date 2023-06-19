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В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку - РИА Новости, 19.06.2023
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку
Абхазские спасатели вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:41
2023-06-19T19:41
2023-06-19T19:42
абхазия
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 19 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку, сообщает пресс-служба МЧС республики. Ранее сообщалось, что четырехлетнего ребенка, приехавшего с родителями на отдых из белорусского города Пинск, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски четырехлетнего ребенка, упавшего в субботу в реку Гега. В поисковой операции задействованы более полусотни спасателей и сотрудников Рицинского реликтового национального парка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на поиски пропавшего ребенка отреагировали и неравнодушные граждане республики. В частности, представители компании "Абхаз Аэро" предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов. "Уровень реки весьма высокий из-за дождей, ее течение бурное, стремительное, что, в свою очередь, не может не отразиться на поисках. Поисковая операция продолжается", - подчеркнули в МЧС.
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абхазия, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Абхазия, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку
МЧС: спасатели вторые сутки ищут мальчика из Белоруссии, упавшего в реку в Абхазии
СУХУМ, 19 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Ранее сообщалось, что четырехлетнего ребенка, приехавшего с родителями на отдых из белорусского города Пинск, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку
"Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски четырехлетнего ребенка, упавшего в субботу в реку Гега. В поисковой операции задействованы более полусотни спасателей и сотрудников Рицинского реликтового национального парка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на поиски пропавшего ребенка отреагировали и неравнодушные граждане республики. В частности, представители компании "Абхаз Аэро" предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов.
"Уровень реки весьма высокий из-за дождей, ее течение бурное, стремительное, что, в свою очередь, не может не отразиться на поисках. Поисковая операция продолжается", - подчеркнули в МЧС.