Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:41 19.06.2023 (обновлено: 19:42 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/abkhaziya-1879236489.html
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку - РИА Новости, 19.06.2023
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку
Абхазские спасатели вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку, сообщает пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T19:41
2023-06-19T19:42
абхазия
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867636583_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b6b87f455896edb44f350f3c8a0b301.jpg
СУХУМ, 19 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку, сообщает пресс-служба МЧС республики. Ранее сообщалось, что четырехлетнего ребенка, приехавшего с родителями на отдых из белорусского города Пинск, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски четырехлетнего ребенка, упавшего в субботу в реку Гега. В поисковой операции задействованы более полусотни спасателей и сотрудников Рицинского реликтового национального парка", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что на поиски пропавшего ребенка отреагировали и неравнодушные граждане республики. В частности, представители компании "Абхаз Аэро" предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов. "Уровень реки весьма высокий из-за дождей, ее течение бурное, стремительное, что, в свою очередь, не может не отразиться на поисках. Поисковая операция продолжается", - подчеркнули в МЧС.
https://ria.ru/20230618/proisshestvie-1879001995.html
абхазия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867636583_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_dc71ae34f8248d13db146d1eb642f77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Абхазия, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Абхазии вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка, упавшего в горную реку

МЧС: спасатели вторые сутки ищут мальчика из Белоруссии, упавшего в реку в Абхазии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодные спасатели
Водные спасатели - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Водные спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
СУХУМ, 19 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку, сообщает пресс-служба МЧС республики.
Ранее сообщалось, что четырехлетнего ребенка, приехавшего с родителями на отдых из белорусского города Пинск, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.
Сотрудники МЧС Абхазии со спасенным ребенком в Гагрском районе - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В Абхазии четырехлетний ребенок упал в горную реку
18 июня, 15:46
"Сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски четырехлетнего ребенка, упавшего в субботу в реку Гега. В поисковой операции задействованы более полусотни спасателей и сотрудников Рицинского реликтового национального парка", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на поиски пропавшего ребенка отреагировали и неравнодушные граждане республики. В частности, представители компании "Абхаз Аэро" предоставили в помощь спасателям два беспилотника. Однако на данный момент ни наземные поиски, ни мониторинг русла Геги с воздуха не дали никаких результатов.
"Уровень реки весьма высокий из-за дождей, ее течение бурное, стремительное, что, в свою очередь, не может не отразиться на поисках. Поисковая операция продолжается", - подчеркнули в МЧС.
 
АбхазияБелоруссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала