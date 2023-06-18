В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки
В Московском зоопарке в начале мая родились шесть щенков кустарниковой собаки
© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаЩенок кустарниковой собаки в Московском зоопарке
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Щенок кустарниковой собаки в Московском зоопарке
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
"Это уже четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Сотрудники зоопарка сделали так, чтобы роды и выхаживание малышей проходили в среде, максимально похожей на естественную. Это залог здорового развития малышей. Вицли-Пуцли и Фрея стали заботливыми родителями", — уточнили в материале.
Поясняется, что у кустарниковых собак, как и у некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются оба родителя. Щенки находятся рядом с мамой и папой примерно до года, затем покидают стаю, чтобы обзавестись собственной семьей.
Как напомнили в сообщении, кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Исконная родина этих хищников — тропические леса и саванны Латинской Америки. Сегодня экологический баланс в этих регионах нарушен, звери лишаются естественной среды обитания и кормовой базы. По оценкам специалистов, популяция вида в природе не превышает 18 тысяч особей.