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В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки - РИА Новости, 18.06.2023
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Хорошие новости
 
11:50 18.06.2023 (обновлено: 15:28 18.06.2023)
https://ria.ru/20230618/zoopark-1878979582.html
В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки
В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки - РИА Новости, 18.06.2023
В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки
В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 18.06.2023
2023-06-18T11:50
2023-06-18T15:28
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общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. "Это уже четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Сотрудники зоопарка сделали так, чтобы роды и выхаживание малышей проходили в среде, максимально похожей на естественную. Это залог здорового развития малышей. Вицли-Пуцли и Фрея стали заботливыми родителями", — уточнили в материале. Поясняется, что у кустарниковых собак, как и у некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются оба родителя. Щенки находятся рядом с мамой и папой примерно до года, затем покидают стаю, чтобы обзавестись собственной семьей. Как напомнили в сообщении, кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Исконная родина этих хищников — тропические леса и саванны Латинской Америки. Сегодня экологический баланс в этих регионах нарушен, звери лишаются естественной среды обитания и кормовой базы. По оценкам специалистов, популяция вида в природе не превышает 18 тысяч особей.
https://ria.ru/20230609/lebedi-1877123186.html
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москва, латинская америка, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Москва, Латинская Америка, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки

В Московском зоопарке в начале мая родились шесть щенков кустарниковой собаки

© Фото : пресс-служба Московского зоопаркаЩенок кустарниковой собаки в Московском зоопарке
Щенок кустарниковой собаки в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
© Фото : пресс-служба Московского зоопарка
Щенок кустарниковой собаки в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
"Это уже четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Сотрудники зоопарка сделали так, чтобы роды и выхаживание малышей проходили в среде, максимально похожей на естественную. Это залог здорового развития малышей. Вицли-Пуцли и Фрея стали заботливыми родителями", — уточнили в материале.
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Поясняется, что у кустарниковых собак, как и у некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются оба родителя. Щенки находятся рядом с мамой и папой примерно до года, затем покидают стаю, чтобы обзавестись собственной семьей.
Как напомнили в сообщении, кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Исконная родина этих хищников — тропические леса и саванны Латинской Америки. Сегодня экологический баланс в этих регионах нарушен, звери лишаются естественной среды обитания и кормовой базы. По оценкам специалистов, популяция вида в природе не превышает 18 тысяч особей.
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