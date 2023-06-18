https://ria.ru/20230618/zoopark-1878979582.html

В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки

В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки - РИА Новости, 18.06.2023

В Московском зоопарке родились щенки кустарниковой собаки

В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 18.06.2023

2023-06-18T11:50

2023-06-18T11:50

2023-06-18T15:28

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Московском зоопарке в начале мая появились на свет шесть щенков кустарниковой собаки, сообщили на портале мэра и правительства Москвы. "Это уже четвертое потомство самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Сотрудники зоопарка сделали так, чтобы роды и выхаживание малышей проходили в среде, максимально похожей на естественную. Это залог здорового развития малышей. Вицли-Пуцли и Фрея стали заботливыми родителями", — уточнили в материале. Поясняется, что у кустарниковых собак, как и у некоторых других псовых, воспитанием и выращиванием потомства занимаются оба родителя. Щенки находятся рядом с мамой и папой примерно до года, затем покидают стаю, чтобы обзавестись собственной семьей. Как напомнили в сообщении, кустарниковая собака занесена в Международную Красную книгу как вид, близкий к уязвимому положению. Исконная родина этих хищников — тропические леса и саванны Латинской Америки. Сегодня экологический баланс в этих регионах нарушен, звери лишаются естественной среды обитания и кормовой базы. По оценкам специалистов, популяция вида в природе не превышает 18 тысяч особей.

https://ria.ru/20230609/lebedi-1877123186.html

https://ria.ru/20230421/cherepakha-1866815736.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, латинская америка, московский зоопарк, общество